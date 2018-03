Torino | fiamme in una fabbrica di imballaggi plastici

Torino : in fiamme deposito di materie plastiche a Pianezza - in corso i monitoraggi di Arpa : Un incendio è divampato in un deposito di materie plastiche a Pianezza (Torino). Arpa Piemonte sta monitorando la qualità dell’aria nella zona: “Gli esiti dei primi rilievi non segnalano criticità“, spiega in un tweet l’agenzia ambientale. “I monitoraggi effettuati nel centro abitato di Pianezza non evidenziano presenza di sostanze gassose provenienti dalla combustione“. L'articolo Torino: in fiamme deposito ...

Torino - lanciafiamme artigianale per spaventare i passanti : denunciati cinque ragazzi : Il Carnevale è finito, ma ancora c'è chi si diverte a spaventare la gente con brutti scherzi e bravate. cinque ragazzi, non più proprio giovanissimi perché tutti tra i 20 e i 25 anni,hanno inventato ...

Torino - fiamme alla Sacra di San Michele : brucia tetto convento : Il convento, situato ai piedi della Chiesa, costruita tra il 983 e il 987 sulla cima del monte Pirchiriano, a 40 chilometri da Torino, attira ogni anno centomila visitatori da tutto il mondo. Vi ...

Torino - fiamme alla Sacra di San Michele : brucia il tetto del convento : Torino, fiamme alla Sacra di San Michele: brucia il tetto del convento Nell’abbazia, luogo che ha ispirato Umberto Eco per il best seller “Il nome della Rosa”, erano in corso dei lavori di ristrutturazione Continua a leggere L'articolo Torino, fiamme alla Sacra di San Michele: brucia il tetto del convento sembra essere il primo su NewsGo.

