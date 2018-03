Torino | Arpa Piemonte | domato l’incendio a Pianezza | nessuna criticità GALLERY

Torino - incendio in deposito di plastica : allerta ambientale - verifiche dell’Arpa : Un deposito di plastica in fiamme, una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, sedici squadre di vigili del fuoco a lavoro. E danni ambientali da verificare. È allarme a Pianezza, nel Torinese, per un rogo all’interno di una ditta di materie plastiche, in un’area di circa 5mila metri quadrati nell’area della Omnia Recuperi. I vigili sono stati allerta ti intorno alle 4.30 e l’ incendio si è rapidamente allargato, ...

