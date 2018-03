Tiro a volo : Italia 'mista' oro a Sydney : ANSA, - Sydney, 25 MAR - Dopo l'oro di Marongiu nella gara di Fossa Olimpica della Coppa del Mondo junior di Tiro a volo, anche la coppia mista formata da Erica Sessa e Teo Petroni regala all'Italia ...

Tiro a volo - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 : debutta il trap misto! : Sono stati ufficializzati i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Tiro a volo. Saranno messi in palio cinque titoli (2 femminili, 2 maschili, 1 mistoi). Ogni Nazione può partecipare con 2 atleti per specialità e un massimo di due squadre per team event. COME CI SI QUALIFICA alle Olimpiadi Tokyo 2020? EVENTI DI qualificazione: Gli eventi di qualificazione si disputeranno tra il 1° settembre 2018 e il ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo junior Sydney 2018 : Erica Sessa e Teo Petroni trionfano nel trap misto! : Secondo alloro per l’Italia nella prima tappa della Coppa del Mondo junior di Tiro a volo in corso di svolgimento a Sydney, in Australia: nel trap misto bellissima affermazione di Teo Petroni ed Erica Sessa, che riscattano così le delusioni nelle gare individuali, nelle quali entrambi erano finiti settimi e primi degli esclusi dalle finali. L’altra coppia azzurra, composta da Matteo Marongiu e Diana Ghilarducci, si è classificata ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo junior Sydney 2018 : nel trap maschile fantastica vittoria di Matteo Marongiu! : Arriva la prima vittoria per l’Italia nella prima tappa di Coppa del Mondo junior di Tiro a volo in corso di svolgimento a Sydney, in Australia: a firmare il successo, nel trap maschile, è stato Matteo Marongiu, che è riuscito, al termine di una gara tiratissima, risolta soltanto allo shoot-off, ad avere la meglio sul cinese Ouyang Yiliu. Nelle eliminatorie il miglior punteggio era stato dell‘australiano Nathan Steven Argiro con ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo junior Sydney 2018 : nel trap femminile arriva il terzo posto a squadre per le azzurrine. Bene Matteo Marongiu e Teo Petroni in qualifica : Si è appena conclusa la seconda giornata di gare della prima tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo junior a Sydney, in Australia: per l’Italia arriva il terzo posto a squadre nel trap femminile. Erica Sessa, Diana Ghilarducci e Maria Lucia Palmitessa, con il totale di 284, sono finite alle spalle della Cina, prima con 307 (record del Mondo junior) e dell’Australia, seconda a quota 293. Quarta ha chiuso l’India con ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo junior Sydney 2018 : nella prima giornata del trap femminile bene Erica Sessa - indietro Diana Ghilarducci e Maria Lucia Palmitessa : Scattata ufficialmente a Sydney la prima tappa della Coppa del Mondo junior di Tiro a volo: nella prima giornata di qualificazioni del trap femminile, disputata nella notte italiana, erano impegnate tre azzurrine. bene Erica Sessa, che dopo 75 piattelli è terza con 61, mentre hanno compromesso tutto Diana Ghilarducci, ottava a quota 53, con un terzo giro da 13/25 e Maria Lucia Palmitessa, che pure tanto bene si era disimpegnata in Messico tra i ...

Tiro a volo : Italia è subito d'oro : ANSA, - KUALA LUMPUR, 15 MAR - E' subito Italia super ai Mondiali universitari di Tiro a volo, a Kuala Lumpur. La 'figlia d'arte' Fiammetta Rossi, il cui padre è il presidente della Fitav , ed ex ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Guadalajara 2018 : quattro finali centrate - ma i due podi sono al maschile : Due podi, equamente distribuiti tra fossa olimpica e skeet: questo il bilancio dell’Italia al termine della prima tappa della Coppa del Mondo di Tiro a volo, svoltasi a Guadalajara, in Messico. Non è però risuonato l’inno di Mameli: Emanuele Buccolieri ha centrato il secondo posto nel trap, mentre Tammaro Cassandro ha chiuso al terzo posto nello skeet, coronando una splendida rimonta dopo un avvio incerto. La giovane età dello stesso ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Guadalajara 2018 : Tammaro Cassandro è terzo nello skeet maschile! : Arriva, quasi a sorpresa, un podio per l’Italia nell’ultima gara della prima tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo, conclusa a Guadalajara, in Messico, nel cuore della notte italiana: Tammaro Cassandro ha chiuso al terzo posto nella finale dello skeet maschile, coronando una bella rimonta nelle qualificazioni dopo la pessima partenza di ieri. L’azzurro ha chiuso al terzo posto dopo un lungo ed estenuante testa a testa con lo ...

Tiro a volo : male le azzurre in Messico : Quello della Rhode, vincitrice anche delle due ultime edizioni della Coppa del mondo, è stato quasi un monologo, visto che durante la gara è stata in vetta della classifica dall'inizio alla fine. A ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Guadalajara 2018 : Kimberly Rhode trionfa nello skeet col record del mondo : Nella notte italiana assegnato il penultimo titolo della prima tappa della Coppa del mondo di Tiro a volo: nello skeet femminile si è imposta la statunitense Kimberly Rhode, che in finale con 56/60 ha eguagliato il record del mondo, dopo aver stabilito quello delle qualificazioni con 122/125. record mondiale junior delle qualificazioni per l’australiana Aislin Jones, con 106, punteggio insufficiente per l’accesso alla finale. In ...