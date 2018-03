Terrorismo | rafforzata la sicurezza a Roma dopo la segnalazione da Tunisi

tgcom24.mediaset

(Di domenica 25 marzo 2018) L'allerta nella Settimana Santa arrivala notizia contenuta in una lettera anonima recapitata alla nostra ambasciata a Tunici relativa all'intenzione di un maghrebino di compiere un attentato in Italia. L'uomo è stato più volte fermato per spaccio.