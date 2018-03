Terremoto - scossa di magnitudo 3.0 nelle Marche - : La scossa intorno alle 5:33 del mattino con epicentro a 2 chilometri da Pieve Torina, in provincia di Macerata, ad una profondità di 9 km. Ieri una scossa in Puglia

Scossa di Terremoto magnitudo 6.4 in Papua Nuova Guinea [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Puglia - trema la terra : forte scossa di Terremoto - subito i commenti su Facebook Video : Era passata da poco la mezzanotte, precisamene alle 00.31.56 ora italiana, quando una forte scossa di terremoto ha svegliato gli abitanti della Puglia. Con epicentro nel mar Adriatico il sisma si è diffuso in tutta la regione, particolarmente a Brindisi, Bari e nel Salento. Ecco i dettagli. Svegliati nel sonno dalla scossa Secondo i primi aggiornamenti dell'istituto nazionale di vulcanologia, la profondita' dell'epicentro era situata a 27.3 km. ...

Terremoto Puglia - la verità sulle trivellazioni nel basso Adriatico e la correlazione con la scossa della notte : 1/14 ...

Terremoto Puglia - forte scossa nella zona meno sismica d’Italia ma non significa che non possono esserci terremoti : il punto sulla sismicità della Regione : 1/13 ...

Brindisi - scossa di Terremoto in mare di magnitudo 3.9 : Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9, con epicentro sulla costa adriatica Brindisina, è stata avvertita alle 00.31 in diverse zone della Puglia, in particolare a Brindisi, nel Salento e nel Sud ...