Terremoto | Coldiretti | scuote ripresa turismo a Pasqua

calcioweb.eu

: RT sibillinigo Visita alla società agricola Lai #sanginesio #marche #terremoto #filieracorta #km0 #coldiretti ... - bovibovi : RT sibillinigo Visita alla società agricola Lai #sanginesio #marche #terremoto #filieracorta #km0 #coldiretti ... - sibillinigo : Visita alla società agricola Lai #sanginesio #marche #terremoto #filieracorta #km0 #coldiretti #formaggio… -

(Di domenica 25 marzo 2018) Roma, 25 mar. (AdnKronos) – Le nuove scosse colpiscono alla vigilia della festività dile zone deldove molte aziende agrituristiche hanno riaperto, nonostante le difficoltà, con una stima di aumento del 10% delle presenze turistiche rispetto allo scorso anno. E’ quanto stima lain riferimento alla scossa di magnitudo 3.0 che e’ stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nelle Marche alle 5:33 con epicentro a 2 chilometri da Pieve Torina, in provincia di Macerata, ad una profondita’ di 9 km. L’arrivo di turisti è indopo il crollo registrato nell’area del cratere tradizionalmente vocate per vacanze, picnic e gite fuori porta in campagna, tipiche della primavera e della, grazie – sottolinea la– alla bellezza dei paesaggi e alla qualità dell’offerta ...