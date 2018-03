Terremoto alla Farnesina | Zappia ambasciatore all’Onu | Giansanti si dimette 

Terremoto al largo dell'Indonesia - magnitudo 6.4 : allarme tsunami : Un Terremoto valutato dall'Usgs americano in magnitudo di 6.4, ha colpito in mare al largo dell'Indonesia, dov'è stato diramato un allarme tsunami.

Terremoto PUGLIA - SCOSSA M 3.9 NELLA NOTTE/ Ingv - sisma avvertito da Bari a Lecce : allarme diffuso : TERREMOTO PUGLIA, SCOSSA M 3.9 NELLA NOTTE: un sisma molto forte ha avuto origine in mare allertando l'intera regione. Paura da Bari a Lecce fino a Brindisi: (dati Ingv)(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 11:26:00 GMT)

Terremoto - scosse in Calabria : la terra continua a “ballare” tra la Sila e l’antico oceano della Tetide [MAPPE e DATI] : 1/14 ...

Terremoto : dalla sanità “risposte rapide” nell’area colpita : Nel dopo Terremoto la sanità umbra “ha assicurato in tempi rapidissimi” le prime risposte ai cittadini dei territori colpiti. A fare un primo bilancio è l’assessore regionale Luca Barberini. “Abbiamo realizzato e ripristinato – ha detto all’ANSA – i punti di erogazione dei servizi in moduli stabili”. L’assessore ha ricordato che questo è avvenuto a Norcia e Cascia. “La nostra idea ...

Violentissimo Terremoto di magnitudo 8.6 nell’oceano Atlantico - scatta l’allarme tsunami in America - Europa e Africa ma è solo un’esercitazione di Barbados : E’ scattata alle ore 15:00 italiane la maxi esercitazione anti-tsunami nei Paesi dell’America latina e ai Caraibi: le autorità di Barbados stanno cercando di ottenere il certificato UNESCO di “tsunami Ready”, cioè di Paese pronto ad affrontare al meglio i maremoti. Il Dipartimento di gestione delle emergenze sta testando i protocolli di allarme dopo una scossa di magnitudo 8.6 a sud/est dell’isola, nell’oceano ...

Terremoto alla Casa Bianca : Trump silura Tillerson su Twitter - il nuovo segretario di Stato è Pompeo : NEW YORK - L?era Tillerson è finita. A rivelarlo è Donald Trump in persona che, come sempre, preferisce Twitter a canali più istituzionali per annunciare un qualcosa che...

Terremoto alla Casa Bianca : Trump silura Tillerson su Twitter - il nuovo segretario di Stato è Pompeo : ... qui negli Stati Uniti più di qualcuno parla apertamente di 'licenziamento', di liberare il campo della politica estera e di fare, ancora una volta, di testa sua. Mike Pompeo, italo-americano di ...

CAMPI FLEGREI - Terremoto E SCIAME SISMICO A NAPOLI/ Tra Bagnoli e Pozzuoli : “no allarmismi" ma oltre 30 scosse : Scossa di TERREMOTO registrata a NAPOLI: nella zona dei CAMPI FLEGREI è stato rilevato uno SCIAME SISMICO (magnitudo massima di 2.4 gradi) che ha fatto subito scattare l'allerta gialla(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 18:02:00 GMT)

Terremoto Pozzuoli : scosse avvertite dalla popolazione [LIVE] : Delle scosse di Terremoto sono state avvertite dalla popolazione di Pozzuoli, in provincia di Napoli. Si tratterebbe di eventi di lieve entità: i più rilevanti si sarebbero verificati alle 14:50 e alle 14:58. Si attendono dati ufficiali. Seguiranno aggiornamenti. L'articolo Terremoto Pozzuoli: scosse avvertite dalla popolazione [LIVE] sembra essere il primo su Meteo Web.

“Terremoto al Sud Italia”. L’epicentro in mare ma scatta l’allarme : un forte boato - poi fumo nero. Paura tra la popolazione - spaventa quello che c’è là sotto : Giornata di Paura nel bel mezzo del mare Tirreno. Una potente forte di terremoto è stata registrata alle 21,15 di mercoledì 7 marzo al largo delle coste calabresi. Il sisma, secondo l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha avuto una magnitudo 4.4 a profondità di 389 chilometri. Proprio l’elevata profondità ha impedito che la scossa venisse avvertita dalla popolazione alle isole Eolie, relativamente ...

Terremoto - allarme nel mar Tirreno : forte scossa sul Marsili - boato sullo Stromboli : Su Leggo la diretta di quanto sta avvenenendo nel mar Tirreno meridionale, tra Marsili e Stromboli . Una potente forte di Terremoto è stata registrata alle 21.15 molto al largo delle coste calabresi. ...

Elezioni politiche : seggi regolarmente installati nella zona colpita dal Terremoto - ma c’è l’incognita astensionismo : seggi regolarmente aperti domani anche nei Comuni terremotati marchigiani. Ma con l’incognita di un aumento dell’astensionismo tra chi deve raggiungere la propria citta’ dai luoghi di sistemazione temporanea e il maltempo tra pioggia e ghiaccio. La Regione ha organizzato servizi bus per raggiungere i seggi. Nel Maceratese, c’e’ chi usufruira’ delle nuove scuole: ad esempio a Pieve Torina dove era stato ...

Terremoto a Ballando con le Stelle : la clamorosa novità che ha spiazzato gli spettatori del programma condotto da Milly Carlucci. Polemiche - rinvii - applausi. Una scelta che farà discutere parecchio in ogni caso (di sicuro coraggiosissima) : Una vera e propria rivoluzione che stravolgerà per sempre il format, sulla falsariga di quanto già successo in altri, prestigiosi palcoscenici della nostra tv. Maria De Filippi era stata aveva già anticipato tutti anni fa, lanciando a Uomini e Donne quel trono gay non visto di buon occhio da tutti gli spettatori inizialmente e che aveva invece l’obbiettivo proprio di mettere al centro della scena il tema dell’omosessualità, ...

Terremoto di magnitudo 6 - 4 a Taiwan - crolla hotel Video Nessun allarme tsunami Foto : La scossa ha colpito al largo della costa del nord-est di Taiwan. ed è stata avvertita anche nella capitale Taipei. Il sisma è stato segnalato alle 23.50 (ora locale) nel mare