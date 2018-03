Terra da giardino | dove comprarla

ideegreen

(Di domenica 25 marzo 2018) A volte si può scegliere, altre volte si deve solo conoscere e “gestire” ladache ci è capitata, in entrambi i casi è essenziale approfondire come essa può influire sulla crescita delle piante. Anche se siamo degli ottimi pollici verdi e dedichiamo al nostromille cure e molto amore, se ladanon è quella giusta non otterremo risultati. Questo vale anche per le piante da interno con la differenza che ladi queste ultime la decidiamo noi quando la compriamo. (altro…)daIdee Green.