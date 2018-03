Tennistavolo | German Open 2018 | dominio nipponico tra le donne e cinese tra gli uomini

oasport

(Di domenica 25 marzo 2018) Si è concluso ildi, torneo di categoria World Tour Platinum del circuito ITTF, giocato a Brema: l’Asia si è spartita i quattro tabelloni teutonici. Al Giappone sono andati singolare e doppio femminili, mentre alla Cina singolare e doppio maschile. Nel singolare maschile Ma Long ha battuto in finale nel derby Xu Xin per 4-1 (11-9, 9-11, 11-9, 11-9, 11-6), dopo aver eliminato in semifinale il pongista di Hong Kong Chun Ting Wong per 4-2 (11-4, 13-11, 11-2, 9-11, 4-11,11-9). XuXin aveva superato nel penultimo atto il padrone di casa Patrick Franziska, sempre per 4-2 (9-11, 11-6, 11-8, 8-11, 11-5, 11-7). Nel doppio maschile invece i due cinesi hanno formato una coppia vincente, superando in finale i sudcoreani Youngsik Jeoung e Sangsu Lee con un nettissimo 3-0 (11-7, 11-8, 11-9). Nel singolare femminile si è imposta la nipponica Kasumi Ishikawa, che ha ...