Blastingnews

: Symphony of the Seas: è pronta per partire la crociera più grande al mondo - Cututtucori : Symphony of the Seas: è pronta per partire la crociera più grande al mondo - ClaudioGuidetti : Impensabile vedere una nave di simili dimensioni con una tecnologia incredibile solcare i mari! L'uomo è capace di… -

(Di domenica 25 marzo 2018) La nuova nave daof the, della classe Oasis, è stata consegnata alla nota compagnia Royal Caribbean, in questi giorni. La compagnia di crociere ha fatto capire che è stata già effettuata la cerimonia per la consegna della nave, fatta presso STX France a Saint-Nazaire, dove la nave era stata testata per la navigazione, poche settimane fa. Per l'occasione, Michael Bayley e Richard Fain, (Ceo di Royal Caribbean), insieme a Laurent Castaing, direttore generale di STX France , hanno presenziato alla cerimonia di cambio della bandiera, ufficiale la consegna della nave da parte del costruttore. La nave sarebbe una vera e propria chicca per la nota compagnia di crociere, sia perché pare essere la piùmai costruita e sia per i numerosi divertimenti costruiti e pianificati per i passeggeri al suo interno....