Svelato il mistero del ‘Like Gigante’ apparso a Milano

Svelato il mistero del mini scheletro di Atacama : è un feto umano (non un alieno) : Una figura minuscola, lunga solo sei pollici (15,5 cm) con una strana testa allungata a forma di cono, 10 paia di costole e ossa simili a quelle di un bambino di otto anni. Questo il mini scheletro che è stato scoperto nel deserto di Atacama, in Cile e che aveva fatto pensare ad un alieno. Grazie a un’analisi forense e al test del Dna, un team dell’University of California a San Francisco e della Stanford University ha fatto luce sul reperto e ...

Ricerca : Svelato il mistero del mini-scheletro alieno - “Ata” è un feto umano : Un misterioso mini-scheletro scoperto nel Deserto di Atacama, nel Cile, ha rivelato ora a medici e archeologi tutti i suoi segreti. Grazie a un’analisi forense e al test del Dna, un team dell’University of California a San Francisco e della Stanford University ha fatto luce sul reperto, da alcuni ritenuto alieno, ma anche sull’origine di rare patologie ossee. Lo scheletro, rinvenuto in una borsa di pelle dietro una chiesa ...

Svelato il mistero dei dischetti di plastica nel Tirreno : Risolto il mistero dei dischetti di plastica che in questi giorni hanno raggiunto le coste tirreniche, dalla bassa Maremma in Toscana, a Ischia, passando anche per il litorale laziale, tra Fiumicino e Anzio. La Guardia Costiera è finalmente riuscita a capire di cosa si tratti, in seguito ad un’operazione ampia con il setacciamento delle aree fluviali sospette. Sono stati analizzate le aree campane di Sele, Mingardo, Lambro, Irno, Tusciano, ...

Svelato il mistero dei dischetti di plastica sulle spiagge tirreniche : È stato risolto il mistero dell'inquinamento da dischetti di materiale plastico che si sono riversati sin dalla settimana scorsa in più tratti costieri del Mar Tirreno Centrale, con picchi nei pressi ...