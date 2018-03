Svelata la prima statua al mondo in onore di David Bowie FOTO VIDEO

Cina - Svelata la prima portaerei a propulsione nucleare : Quando entrerà in servizio, l'unità Tipo 003 della Cina sarà la più grande nave da guerra non americana al mondo. Nel disegno concettuale pubblicato dalla China Shipbuilding Industry Corporation, il ...

Coniugi uccisi a Treviso - Annamaria e la paura Svelata alle amiche : 'Prima o poi mi uccidono' : Nuovi dettagli sull'omicidio che ha scosso il Trevigiano, quello dei Coniugi Anna Maria Niola e Loris Nicolasi, trovati senza vita dalla figlia Katiuscia il primo marzo a Rolle. Un mese fa il furto di ...

Uomini e Donne : ecco chi è la ex fidanzata di Lorenzo - il corteggiatore più ambito. Svelata la sua identità : prima che arrivassero Nilufar e Sara - ‘lei’ era riuscita a stregarlo : Uomini e Donne, la nuova puntata del trono classico parte da un video speciale. È Maria De Filippi a trasmettere in apertura il filmato riassuntivo della scelta di Paolo Crivellin che, dopo settimane di indecisione, è uscito dal programma con Angela. I due stanno ancora insieme e sono stati ospitati da Maria per parlare della loro storia d’amore. Tra loro, dicono, va alla grande e si capisce anche vedendoli, perché si mostrano ...

F1 - Svelata la Toro Rosso prima dei test : ROMA - Insieme alla Force India, la Toro Rosso è l'ultima monoposto ad essere Svelata. È il circuito del Montmelò di Barcellona a tenere a battesimo la nuova SRT13 che sarà affidata ai giovani piloti ...

F1 - prima dei test Svelata la Toro Rosso : TORINO - La Toro Rosso, insieme alla Force India, è l'ultima monoposto ad essere svelata. È il circuito del Montmelò di Barcellona a tenere a battesimo la nuova SRT13 che sarà affidata ai giovani ...

Ballando con le stelle - Svelata la prima coppia di uomini del talent : Soltanto una settimana fa il settimanale Spy rivelava in esclusiva che Giovanni Ciacci si presenterà a Ballando con le stelle con un ballerino.Ora, la rivista rivela che l'esperto di look di Detto fatto si esibirà con Raimondo Todaro, ballerino siciliano pluricampione di Ballando con le stelle. E così, nel numero in edicola da venerdì 23 febbraio, Spy pubblica in esclusiva le foto della coppia formata da due uomini che parteciperà alla ...

Svelata la tracklist di Bye Bye di Annalisa - il nuovo album presentato a Sanremo con Il mondo prima di te : Bye Bye di Annalisa è il nuovo album in uscita nei negozi fisici e in digitale il prossimo 16 febbraio per Warner Music. La cantante di Savona, infatti, pubblicherà il nuovo lavoro discografico a seguito del Festival di Sanremo. Annalisa è in gara tra i Big di Sanremo 2018 con il brano Il mondo prima di te, scritto dalla stessa cantante insieme a Davide Simonetta e Alessandro Raina. La canzone sanremese è il singolo che anticiperà il nuovo ...

Primavera Sound 2018 - ecco Svelata la lineup : Sfoglia gallery3 immaginiLine up Primavera 2018 Line up Primavera 2018 Line up Primavera 2018 Line up Primavera 2018 Probabilmente una fuga di notizie ha spinto ad anticipare l’annuncio della lineup del Primavera Sound 2018. Nel tardo pomeriggio del 28 gennaio su Reddit girava già una locandina pressoché definitiva e molto dettagliata che probabilmente è sfuggita al controllo di qualche artista. Nello specifico, visti i watermark apposti ...

Primavera Sound 2018 - ecco Svelata la lineup : Sfoglia gallery3 immaginiLine up Primavera 2018 Line up Primavera 2018 Line up Primavera 2018 Line up Primavera 2018 Probabilmente una fuga di notizie ha spinto ad anticipare l’annuncio della lineup del Primavera Sound 2018. Nel tardo pomeriggio del 28 gennaio su Reddit girava già una locandina pressoché definitiva e molto dettagliata che probabilmente è sfuggita al controllo di qualche artista. Nello specifico, visti i watermark apposti ...