Suzuki Jimny in arrivo la nuova versione 2018

(Di domenica 25 marzo 2018) Per parlare dellagenerazione diche sta per arrivare nei Mercati mondiali non possiamo non fare un salto indietro nel tempo e tornare a parlare delle origini di un prodotto nato con scopi ed attitudini differenti ma che ha avuto una felice e costante evoluzione rimanendo fedele a se stessa e al contempo diventando auto al passo coi tempi. Un tempo c’erano le Samurai SJ410 e SJ413 con un mille e un milletré, dure e pure, scarne essenziali e con un fascino unico. Hanno rappresentato un traguardo per i giovani degli anni ottanta. Potevano essere smontate, le cerniere erano a vista e potevano diventare vere proprie auto da vero fuoristrada, e dal tempo libero. All’epoca c’erano minori regole e tutto (nell’insicurezza generale) dava maggiore libertà di fruizione. Avevano un rapporto peso-potenza che gli permetteva di affrontare con disinvoltura ...