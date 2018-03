Surf | Leonardo Fioravanti domina la scena nel Martinique Surf Pro

oasport

(Di domenica 25 marzo 2018) Reduce da un inizio non brillantissimo nella Quiksilver Pro Gold Coast in Australia, primo appuntamento della WorldLeague 2018,ritrova il sorriso in Martinica centrando il bersaglio grosso nella finale, opposto all’americano Nat Young. Un percorso, senza macchia, per il nostro atleta che ha iniziato il suo darsi solido sulla tavola, piazzandosi in vetta alla propria batteria, mettendo in evidenza una confidenza particolare con le onde del luogo. Un’ottima condizione fisica lo ha sorretto nelle proprie esibizioni, riuscendo ad interpretare come nessun altro il “campo di gara”. Un incedere aggressivo ma razionale quello delista italico che, heat dopo heat, è cresciuto di livello. Nei quarti di finale l’azzurro ha avuto la meglio del brasiliano Bino Lopes con 14.66 di valutazione, a fronte dei 12.70 punti dell’avversario. ...