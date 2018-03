Superbike Thailandia | Davies primo in gara 2 | Melandri superato in classifica

Superbike - Round Thailandia 2018 : trionfo di Chaz Davies in gara-2. Melandri settimo - perde la vetta della classifica iridata : Fase molto concitata e Davies si fa largo , approfittando di un errore del campione del mondo in carica, stabilendo il giro più veloce nella terza tornata, portandosi in quarta piazza, mentre ...

Superbike - Classifica Mondiale 2018 : Jonathan Rea +2 su Marco Melandri dopo il Round in Thailandia : Jonathan Rea è il nuovo leader della Classifica del Mondiale 2018 di Superbike. Il Campione del Mondo è balzato al comando con 2 punti di vantaggio su Marco Melandri al termine del Round in Thailandia.

Superbike - Round Thailandia 2018 : trionfo di Chaz Davies in gara-2. Melandri settimo - perde la vetta della classifica iridata : La Ducati di Chaz Davies centra il primo successo in Thailandia della Casa di Borgo Panigale. Gara-2 della seconda prova del Mondiale 2018 di Superbike sorride al gallese che ha preceduto il duo Yamaha composto da Michael Van der Mark ed Alex Lowes. In quarta piazza Johnny Rea che, approfittando del settimo posto di Marco Melandri (Ducati), conquista la vetta della classifica mondiale in sella alla Kawasaki. Ritiro per l’altra verdona di ...

Superbike - Thailandia : Rea domina in gara-1. Melandri ottavo - ma resta leader del mondiale : CAMIER DA' SPETTACOLO - Per il tre volte campione del mondo non è stato semplice e la vittoria è arrivata dopo un'iniziale battaglia col compagno di scuderia Sykes che non andrà oltre il sesto posto. ...

Superbike Thailandia : Rea vola in Gara 1 - Ducati in difficoltà : Thailandia - Gara 1 è affare di Jonathan Rea in Thailandia. Il campione del mondo in carica ha vinto lasciandosi tutti alle spalle dopo una fuga senza storia. Rea, che non poteva essere quello ammirato nella prima prova della stagione, non ha mai messo in discussione la ...

Superbike - Round Thailandia 2018 : quando si corre gara-2? Orario d'inizio e come vederla in tv. Il programma completo : L'evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1 ed Eurosport, in diretta streaming sul sito di Mediaset e su Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. DOMENICA 25 MARZO: 11.00