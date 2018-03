Suor Cristina La mia vita senza cellulare Che tempo che fa

Suor CRISTINA/ Video : "Quando non canto mi rimbocco le maniche" (Che tempo che fa) : Video, SUOR CRISTINA è stata invitata da Fabio Fazio come ospite a Che tempo che fa. Qui racconterà cosa fa quando non canta e il suo rapporto con la musica.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 10:22:00 GMT)

Il nuovo voto di Suor Cristina : Al piano di sopra non possiamo andare, perché nessuno, a parte le Suore, può vedere le Suore senza velo. Quando arrivo alla congregazione, nel posto in cui vive e lavora a Lambrate, est di Milano, Cristina Scuccia, per la Chiesa e il mondo Suor Cristina, non c’è più nessuno. I bambini della scuola materna sono andati a casa, è rimasto solo l’odore della mensa. Ci sistemiamo in una sala accanto a decine di materassini della nanna del ...

Il ritorno Felice di Suor Cristina con nuovo singolo prima dell'album : video e testo : C'è tutto il mondo dentro al tuo pianto Non ti conosco, lo so quanto ti stavo aspettando. Perché proverò, proverò a privarti di ogni cicatrice solo un desiderio ho, questo ho voglio che semplicemente ...

Il ritorno Felice di Suor Cristina con nuovo singolo prima dell’album : video e testo : Felice di Suor Cristina è il nuovo singolo, in attesa dell'album atteso per il 23 marzo che porta lo stesso nome. Il brano rappresenta quindi ritorno della religiosa dopo la vittoria a The Voice of Italy di quattro anni fa, quando entrò a far parte della squadra di J-Ax portando il brano No one di Alicia Keys. Il singolo apripista è stato scritto da Andrea Bonomo con la collaborazione di Gianluigi Fazio e la produzione di Elvezio Fortunato. ...

Il nuovo album di Suor Cristina è Felice : cover e tracklist del disco atteso il 23 marzo : Il nuovo album di Suor Cristina sta per arrivare. La vincitrice dell'edizione 2014 di The Voice of Italy ha annunciato la sua prossima espressione discografica, attesa per il 23 marzo, per la quale ha scelto il titolo Felice. La sua partecipazione al talent fece scalpore e il giro del mondo allo stesso tempo. Il video della sua blind audition è arrivato attualmente a quota 90 milioni di visualizzazioni. A seguito della sua vittoria alla fine ...

“Hai capito Suor Cristina!?”. Indimenticabile - eccola oggi con una bomba. La sua voce aveva incantato tutti e la sua grinta aveva conquistato il pubblico. Ma adesso arriva la notizia della ‘rivoluzione’ : Con la sua voce ha incantato i telespettatori italiani. Ricorderete quando Suor Cristina si è presentata a The voice of Italy stravincendo sugli altri concorrenti. Da quel momento la sua vita è completamente cambiata anche se il grande successo sperato non è mai veramente arrivato, nonostante il tanto chiacchierare che si fece attorno a questa ragazza che oltre alla Fede aveva la passione del canto. Da qualche tempo ha iniziato a girare ...

Suor Cristina : “The Voice? Non so se lo rifarei”. Claudia Koll ricorda il legame che le unisce : Claudia Koll e Suor Cristina Scuccia, che legame le unisce? Le due ne hanno parlato a Domenica In del 4 febbraio su Rai1. Claudia Koll ha “scoperto” Suor Cristina In passato Claudia Koll aveva già raccontato come aveva conosciuto Suor Cristina: “Aveva diciotto anni e non aveva ancora preso i voti. Era molto portata: nel […] L'articolo Suor Cristina: “The Voice? Non so se lo rifarei”. Claudia Koll ricorda il ...

DOMENICA IN/ Ospiti e anticipazioni : Stefania Sandrelli - Suor Cristina e Claudia Koll ospiti delle Parodi : DOMENICA In: a pochi giorni dalla partenza del Festival di Sanremo 2018 puntata quasi interamente dedicata alla musica. Stefania Sandrelli, Suor Cristina e Claudia Koll ospiti delle Parodi.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 09:27:00 GMT)

Suor Cristina SCUCCIA/ La testimonianza di una connessione tra fede e musica (Domenica In) : SUOR CRISTINA SCUCCIA, la donna è la testimonianza che può esistere un punto di raccordo tra il mondo della musica e quello della fede. Oggi racconterà la sua esperienza. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 03:36:00 GMT)