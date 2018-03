Sulle presidenze occasione perduta per il Pd

huffingtonpost

: E intanto la rivoluzione a 5 stelle comincia con un bell’accordo con Berlusconi su presidenze Camere. Dovevano camb… - Ettore_Rosato : E intanto la rivoluzione a 5 stelle comincia con un bell’accordo con Berlusconi su presidenze Camere. Dovevano camb… - pdnetwork : 'Noi speravamo in un salto di qualità che purtroppo non c'è stato eppure il Pd è sempre stato propositivo. Il gioco… - pdnetwork : Oggi su #Democratica: vincitori alla prova, ma è caos sulle presidenze; @AnnaAscani sulla distanza tra veti persona… -

(Di domenica 25 marzo 2018) Mentre insieme ai deputati del mio gruppo applaudivo il discorso del nuovo Presidente della Camera (per naturale rispetto istituzionale e perché vi ho trovato diversi contenuti condivisibili) provavo amarezza. Per l'dal Pd di svolgere un ruolo di forza politica di minoranza, ma non minoritaria. A parole avevamo giustamente detto: siamo disponibili a discutere su figure di garanzia. Si sta parlando di vertici istituzionali e non di strapuntini di sottogoverno. Giusto. A quel punto, invece di stare a guardare i mercanteggiamenti da prima Repubblica dei "vincitori", il Pd avrebbe dovuto - come qualcuno tra noi aveva proposto - declinare quella esigenza che era stata auspicata. In un solo modo: lanciando autonomamente la candidatura di figure autorevoli, indipendenti, di indiscutibile spessore istituzionale.Questo, in primo luogo, per il vertice del Senato, seconda ...