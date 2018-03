Sulle piste di ghiaccio di tutto il mondo | per la Svizzera

Muore Sulle piste 27enne di Buccinasco. Tragedia in val d'Ossola : Muore sulle piste 27enne di Buccinasco. Tragedia in val d'Ossola Si trovava sulle piste di Ossola, stazione sciistica al confine con la Svizzera. Un incidente, forse ha perso il controllo dello ...

Sofia Goggia vince in discesa libera. Ma ci sono anche i robot Sulle piste di Pyeongchang - : A questi Giochi abbiamo avuto anche il primo tedoforo-robot, Hubo, e ci sono altri 84 umanoidi in servizio in questi giorni , solido progetto dell'Istituto avanzato di scienza e tecnologia coreana ...

Svelata la nuova Alfa Romeo Sauber C37 - torna il Biscione Sulle piste della Formula 1 : La nuova Alfa Romeo Sauber è pronta per il debutto lunedì prossimo nei test a Barcellona. Livrea bianca e rossa per la monoposto che segna il ritorno in Formula 1 come sponsor dell'Alfa. È stata ...

Turismo invernale - crescono le presenze Sulle piste lombarde : Somme importanti per l'economia della montagna lombarda e riconoscimenti concreti della sua bellezza e capacità di accoglienza turistica. Conclude la nota di Lombardia Speciale.

Incidenti in Montagna : cade Sulle piste sci dell’Abetone - 70enne soccorso con elicottero : Incidente in Montagna questa mattina, sulle piste da sci di Abetone (Pistoia): un 70enne di Serravalle Pistoiese è stato soccorso dai poliziotti in servizio sulle piste da sci, allertati da due istruttori che hanno visto l’uomo sdraiato a terra. L’uomo mostrava una forte amnesia e un grosso ematoma facciale, forse provocato da una caduta. Sul posto i sanitari del 118 di San Marcello Pistoiese, che hanno trasportato il ferito a valle ...

Kate Middleton Sulle piste di sci con il pancione : Impegnativa e fredda la visita del Duca e della Duchessa di Cambridge in Norvegia accompagnati nel loro tour dal principe ereditario Haakon e dalla principessa ereditaria Mette-Marit. All’evento organizzato sulle piste da sci a Ovresetertjern Kate Middleton si è intrattenuta con i bambini dell’asilo che hanno partecipato a una lezione di sci e, senza badare al pancione, si è chinata per aiutare una bimba in difficoltà. Poi tutti ...

Tragedia Sulle piste di Campo Felice - sciatore muore sbattendo contro un albero : L'Aquila - Un uomo di 58 anni, Angelo Gaudieri, dell'Aquila, è morto mentre sciava a Campo Felice nel Comune di Rocca di Cambio (L'Aquila). Sul fatto stanno indagando i carabinieri che poi consegneranno una relazione al magistrato di turno che ha autorizzato la rimozione della salma. L'uomo è stato soccorso dal medico della stazione sciistica, ma ogni tentativo è stato vano. Secondo quanto si è appreso dal ...

Incidente montagna : due ottantenni caduti Sulle piste in Alto Adige : Due ottantenni sono caduti sulle piste in Alto Adige. Si tratta di una signora che si è rotta l’anca mentre “surfava” con la tavola all’Alpe di Siusi, in provincia di Bolzano, e di uno sciatore tedesco che è caduto in pista al Passo Gardena, battendo fortemente la testa. L’uomo ha riportato un trauma cranico facciale con ferite anche all’occhio, e dopo le prime cure mediche e’ stato portato ...

Trentino - sciatore muore cadendo a FolgaridaTre vittime Sulle piste in pochi giorni : Trentino, sciatore muore cadendo a FolgaridaTre vittime sulle piste in pochi giorni Un 31enne era deceduto dopo una terribile caduta sulle piste di Sestriere, altri due dopo incidenti sulle piste delle Dolomiti. L’ultimo a Folgarida: i soccorsi non hanno potuto che accertare il decesso. Continua a leggere L'articolo Trentino, sciatore muore cadendo a FolgaridaTre vittime sulle piste in pochi giorni sembra essere il primo su NewsGo.

Giappone - eruzione e valanga Sulle piste da sci : almeno un morto e 16 feriti : Il Paese si trova nella "cintura di fuoco" del Pacifico, dove viene registrata gran parte dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche del mondo. Il 27 settembre del 2014 il vulcano Otake, nella ...

Giappone - l'eruzione del vulcano provoca una valanga Sulle piste da sci : un morto e almeno 11 feriti : Paura in Giappone, a nord-ovest di Tokyo, per l'eruzione di un vulcano, il Monte Shirane, che ha già causato la morte di un militare e il ferimento di undici persone. I media...

Giappone - eruzione vulcanica e valanga Sulle piste da sci : un morto e 10 feriti : Giappone, eruzione vulcanica e valanga sulle piste da sci: un morto e 10 feriti Il Monte Shirane, alto 2.171 metri, si trova a nordovest di Tokyo. L’eruzione ha indotto l’Agenzia meteorologica Giapponese a elevare l’allerta vulcano a livello 3 su una scala di 5. Pericolo anche per la caduta di massi incandescenti.Continua a leggere Il […] L'articolo Giappone, eruzione vulcanica e valanga sulle piste da sci: un morto e 10 ...

Giappone - eruzione vulcanica causa pioggia di sassi e una valanga Sulle piste : un morto e 16 feriti : Il risveglio del vulcano Kusatsu-Shirane in Giappone ha causato la fuoriuscita di cenere, grandi massi di lava e una valanga che ha investito il vicino resort sciistico. Un soldato che al momento dell’eruzione era impegnato in un allenamento di sci è morto: secondo una prima ricostruzione, è stato colpito dalla pioggia di sassi fuoriuscita dal vulcano. Almeno altre 16 persone sono rimaste ferite . L’eruzione è avvenuta alle 9:59 locali (1:59 in ...

Giappone - eruzione vulcanica e valanga Sulle piste da sci : un morto e 11 feriti : Undici persone sono rimaste ferite in Giappone in seguito all'eruzione di un vulcano. Secondo quanto riferito dai media locali, cinque persone sono rimaste gravemente ferite sul Monte Shirane,...