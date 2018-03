Sub morto nel lago di Como nel Lecchese

“Mio figlio è morto - voglio dirvelo io”. Lutto devastante per il campione. Aveva solo 5 anni il suo bambino. L’annuncio straziante e Subito il cordoglio sui social : “Ciao campione…” : “Mio figlio è morto. Credo debba essere io a darvi questa brutta notizia, in segno di gratitudine per tutte le dimostrazioni di sostegno e di affetto ricevute da parte vostra. Se n’è andato in pace, consapevole della missione che ha compiuto in questi cinque anni di vita. Ciao campione”. Così, con queste parole pubblicate sul suo profilo Twitter, l’ex campione fa l’annuncio più duro e più straziante di tutti. ...

Ancora un morto sul lavoro : "Subito il tavolo provinciale per la sicurezza" : L'attenzione alla sicurezza, con la ripresa dell'economia, sta venendo meno. Bisogna stare attenti perché nuovi fenomeni di elusione, come quella contrattuale, comportano nuovi rischi per i ...

Sylvester Stallone morto? E' solo l'ultimo di una lunga serie di vip a Subire una 'morte fake' : Questi sono solo alcuni dei nomi che vanno ad aggiungersi alla lunghissima lista delle 'morti fake' del mondo dello spettacolo anche se, scherzi del genere, si dice allunghino la vita. Mario Barba

“È una tragedia - non ci crediamo ancora”. È morto nella sua casa a soli 48 anni - la notizia diffusa Subito sui social ha scosso molto i fan di tutto il mondo : Jóhann Jóhannsson è morto stanotte a Berlino, a soli 48 anni, per cause non ancora note: nella capitale tedesca viveva con la moglie e i tre figli, ma era nato in Islanda, e a Reykjavik era cominciata la sua avventura musicale. Dal rock si era allontanato presto, seguendo le orme di Michael Nyman e Arvo Pärt, che più di una volta aveva indicato come sue fonti di ispirazione, insieme con Ennio Morricone. Englabörn è il suo debutto solista, ...

Trapani - è morto Nitto Mineo - fu il primo Sub nelle tonnare delle Egadi : E' morto Nitto Mineo, un nome leggendario per gli amanti del mare e delle Egadi. Fu infatti il primo sub a correre il rischio di calarsi dentro una tonnara. E' stato comandante di pescherecci, ...