Stroncato da una leucemia fulminante | 40enne muore in pochi giorni

Stroncato da una malattia il gestore di una pizzeria : CAVO. La piccola chiesa parrocchiale di Cavo non riuscirà a contenere tutte le persone, amici e conoscenti che vorranno essere presenti, alle 11 di questa mattina, alle esequie di Nicola Sposato

Una vita tra il calcio - la compagna Francesca e la piccola Vittoria : chi è Davide Astori - il capitano della Fiorentina Stroncato da un arresto cardiocircolatorio : Dieci anni nel grande calcio, conditi da 14 presenze in nazionale e il bronzo alla Confederation Cup del 2013: Davide Astori, scomparso improvvisamente all'età di 31 anni, era il capitano della Fiorentina, la squadra in cui giocava da tre anni.Davide lascia la compagna, Francesca Fioretti, nota al grande pubblico per aver partecipato al Grande Fratello 9 e a Pechino Express. Francesca aveva poi deciso di lasciare il mondo dello spettacolo ...

Lutto choc nel cinema : è morto nella povertà assoluta. Ingiustizia : proprio lui… Un attore incredibile - si era portato a casa l’ambito premio poi la malattia - la solitudine e l’indigenza lo hanno Stroncato : “Una vita difficile e dura - per un uomo così sorprendente” : Una carriera nel mondo del cinema che era iniziata sotto i miglio auspici. Aveva vinto l’Orso d’Argento per la sua interpretazione della pellicola ”Un episodio nella vita di un raccoglitore di ferro” del regista Danis Tanovic, incantando il pubblico per la sua straordinaria interpretazione. Nazif Mujic, il primo d’origine rom a vincere il premio come miglior attore al festival di Berlino nell’edizione 2013, è ...