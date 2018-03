Striscia la Notizia | ' ecco le veline come non le avete mai viste' | il video da batticuore

Sonia Bruganelli attacca Striscia la notizia : Dopo tutto il clamore che è successo all’isola dei famosi, Sonia Bruganelli in un lungo post su “Instagram”scrive: “Tutto questo mi fa schifo…”. La Bruganelli difende l’”Isola dei Famosi “e scrive: “Ogni sera Striscia la notizia dedica almeno dieci minuti all’Isola dei famosi e alla sua conduttrice, Alessia Marcuzzi. Lo fa accusando il programma di ogni scorrettezza, dal canna-gate, alle prove taroccate, dagli ...

Perché Striscia la notizia ‘massacra’ l’Isola dei famosi? Ora c’è la risposta. Vanno in onda sulla stessa rete - ma il tg satirico ha dichiarato ‘guerra’ al reality e ad Alessia Marcuzzi dal principio. E adesso è venuta l’ora di rompere il silenzio : Da quando è iniziata l’Isola dei Famosi, Striscia la notizia non ha mai smesso di attaccare Alessia Marcuzzi e la produzione del reality. Il canna-gate, poi, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: reality praticamente ‘massacrato’ ogni sera, tra fuorionda, dichiarazioni di ex naufraghi e filmati inediti. Addirittura la prova dal Var per distinguere, parola per parola, cosa ha risposto Francesco Monte quando ...

Striscia la Notizia contro Palmieri dopo la difesa a Alessia Marcuzzi : Valerio Palmieri difende Alessia Marcuzzi: l’attacco di Striscia Il giornalista di Chi e ospite di varie trasmissioni tv Valerio Palmieri ha difeso oggi su Instagram Alessia Marcuzzi e l’Isola dei Famosi dagli attacchi di Striscia la Notizia, tanto che la pagina ufficiale del tg satirico ha tirato fuori le unghie e ha scritto un lungo attacco contro l’opinionista. Precisamente Palmieri ha affermato che oggi sera Striscia ...

