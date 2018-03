Stanley Tucci presto di nuovo padre

Stanley Tucci ad HuffPost : “Giacometti era un vero artista - un uomo che guardava oltre - ad un mondo che ancora non c’è” : I genitori e un libro possono influenzarti la vita. Per quella di Stanley Tucci , almeno dal punto di vista artistico, sono stati determinanti il padre pittore e un libro, "Un ritratto di Giacometti" (nottetempo edizioni) in cui l'eccentrico storico e amatore d'arte James Lord raccontava, sotto forma di diario, la genesi del suo ritratto realizzato nel 1964 proprio dall' artista svizzero e poi venduto, nel 1990, a venti milioni di dollari."Sin da ...

