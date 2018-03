Squash | Mathieu Castagnet conquista il Wimbledon Open 2018

oasport

: #Squash - Il francese torna al successo dopo due anni di digiuno - OA_Sport : #Squash - Il francese torna al successo dopo due anni di digiuno -

(Di domenica 25 marzo 2018) Scivolato al ventiseiesimo posto del ranking mondiale, il franceseè tornato alla vittoria dopo due anni di digiuno, andando are ilClubSquared. Il trentunenne, accreditato della quinta testa di serie, non ha lasciato scampo al padrone di casa inglese Tom Richards, numero sette del tabellone, sconfitto con un secco 3-0 (11-6, 11-9, 11-6). Il transalpino aveva battuto in semifinale uno dei favoriti della vigilia, l’altro inglese James Willstrop, già numero uno del mondo, per 3-1 (11-6, 11-9, 6-11, 11-6). Nell’altra semifinale, invece, Richards aveva avuto ragione sul tedesco Raphael Kandra, sempre per 3-1 (15-13, 9-11, 11-7, 11-6). giulio.chinappi@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: PSA ...