Spari davanti al bar di Poggiomarino | il sindaco chiama i carabinieri | ' Il nostro paese è

Napoli - donna uccisa davanti alla scuola/ Ultime notizie Terzigno : Spari alla mamma che accompagnava i figli : Napoli, donna 31enne uccisa a colpi di pistola davanti alla scuola elementare di Terzigno: Ultime notizie e aggiornamenti, il killer si è allontanato in scooter. Aveva appena portato i figli(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 10:35:00 GMT)

Spari in strada davanti un bar - 4 feriti. Caccia all'uomo a Pisa : Roma, 9 feb. , askanews, A Pisa è Caccia all'uomo alla ricerca di un giovane del posto, un 21enne, che questa mattina ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco contro degli avventori della Caffetteria ...

Macerata nel caos - Spari da un'auto : quattro feriti. L'uomo fermato ha fatto il saluto fascista davanti ai carabinieri : Un uomo corre in macchina per le vie di Macerata e dove individua possibili obiettivi si ferma e spara. Accade a Macerata in mattinata tra il panico dei passanti e il fragore delle sirene delle ...

Macerata - Spari da auto in corsa : il momento dell’arresto davanti al Monumento dei caduti : È italiano e residente a Macerata l’uomo fermato dalle forze dell’ordine dopo la sparatoria che ha causato il ferimento di sei persone nella città marchigiana. In auto era solo e aveva una pistola. Aveva una pistola ed era solo in macchina l’uomo che ha fatto fuoco sui passanti a Macerata, ferendo sei persone, tutti migranti extracomunitari. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine al termine di una caccia ...