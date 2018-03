Sparatoria sulla Vittoria Scoglitti | 60enne ferito ad una gamba

Sette domande ai media e ai politici sulla Sparatoria di Macerata : sulla sparatoria di Macerata ci sarebbe da porsi delle domande. Sette: 1. Perché chiamare Luca Traini pazzo e non terrorista? Definendo il colpevole “pazzo” ci si sottrae al dover dare spiegazioni al suo gesto. Un pazzo colpisce in maniera ingiustificata, perché malato, un terrorista segue una logica, che per quanto assurda e deviata, ha alla base un ragionamento. Se un arabo avesse sparato a sei italiani bianchi dal finestrino di un’auto ...