Sofia Goggia Tutti i suoi riti scaramantici Che tempo che fa

Sci alpino - Classifiche Coppa del Mondo 2018 : assegnate tutte le Sfere di Cristallo. L’Italia festeggia con Sofia Goggia e Peter Fill : Si è conclusa la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Di seguito tutte le Classifiche, da quelle generali a quelle delle varie specialità. GENERALE MASCHILE: HIRSCHER Marcel AUT 1 1620 1 874 1 720 33 26 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 2 1285 2 710 2 575 SVINDAL Aksel Lund NOR 3 886 2 612 3 274 JANSRUD Kjetil NOR 4 884 7 343 43 15 45 16 1 400 2 110 FEUZ Beat SUI 5 856 1 682 9 174 PINTURAULT ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Are 2018 in DIRETTA : Federica Brignone e Marta Bassino - obiettivo podio. E Sofia Goggia… : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile delle finali di Coppa del Mondo ad Are. Ultima gara della stagione per quanto riguarda le donne del Circo Bianco, ma aspettiamoci grandi emozioni in una specialità che ne ha regalate tantissime per tutto l’anno. La tedesca Viktoria Rebensburg è ad un passo dal conquistare la Coppa di Gigante, avendo 92 punti di vantaggio sulla francese Tessa Worley. Grande attesa anche per la ...

Classifica generale Coppa del Mondo femminile sci alpino 2018 : la graduatoria dopo lo slalom di Are. Sofia Goggia si gioca il terzo posto! : Penultima gara della stagione della Coppa del Mondo femminile 2018 di sci alpino. La vittoria nello slalom di Are è andata a Mikaela Shiffrin, che ha vinto per la 12esima volta quest’anno, raggiungendo un totale di 1773 punti in Classifica generale. L’americana ha già vinto matematicamente la Sfera di Cristallo, così come la Coppa di specialità. Anche la svizzera Wendy Holdener è sicura di chiudere al secondo posto. Il terzo, invece, ...

Sci alpino - il ministro Luca Lotti : “Sofia Goggia è l’emblema dello sport e del sacrificio” : Luca Lotti, ministro dello sport, ha elogiato Sofia Goggia a margine della presentazione del primo report della Regione Toscana sullo sport: “Non l’ho ancora chiamata, ma lo farò tra oggi e domani: Sofia è l’emblema dello sport, del sacrificio, del risultato voluto, cercato e ottenuto a tutti i costi con un impegno continuo. Ogni tanto le scrivo per chiederle come va. So che si allena di continuo e i suoi risultati sono il ...

Sci - Sofia Goggia vince l'ultimo Super G : la coppa però va alla Weirather : La Goggia ha preceduto la tedesca Rebensurg e l'americana Lindsey Vonn che si sognerà pure di notte Sofia che tra le Olimpiadi e la coppa del mondo di discesa libera le ha portato via tutto. La ...