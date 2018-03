Sobbalzo Honor 8 con l’aggiornamento B403 | le novità in vista di Oreo

optimaitalia

(Di domenica 25 marzo 2018) Una Domenica delle Palme particolarmente avvincente per i possessori di8, che si accinge a ricevere un nuovo aggiornamento, questa volta contrassegnato dalla serie firmware, con diffusione localizzata in Europa a ridosso dei modelli FRD-L19, FRD-L09 e FRD-L02, comparsa a distanza di 20 giorni esatti dalla precedente B402, di cui vi avevamo parlato in questo nostro articolo.Non dovrebbe trattarsi di una release troppo significativa dal punto difunzionale, ma non per questo non in grado di garantire al dispositivo una serie di miglioramenti utili: sulle pagine di 'stechguide.com', da cui tra l'altro potrete procedere al download del pacchetto per l'aggiornamento manuale, si fa riferimento ad alcune ottimizzazioni utili a migliorare la stabilità del sistema e la velocità di esecuzione di alcune operazioni, oltre che all'integrazione dell'ultima patch di sicurezza di ...