Snowboard | Coppa del Mondo 2018 | le classifiche finali del big air Vittorie per

Snowboard - Coppa del Mondo Quebec City 2018 : nel big air Emil Zulian si ferma ai piedi del podio : Stava per chiudersi col botto la stagione dello Snowboard italiano, nella specialità park & pipe: nell’ultima gara del big air stagionale Emil Zulian ha sfiorato, mancandolo per soli 75 centesimi di punto, il podio a Quebec City, centrando comunque un ottimo quarto posto. Al sesto posto invece si è classificato l’altro azzurro in gara, Nicola Liviero. Ad imporsi nella gara maschile è stato il canadese Max Parrot, con il punteggio ...

Snowboard - Coppa del Mondo Quebec City 2018 : nel big air due azzurri in finale tra gli uomini : L’ultima gara della stagione di Coppa del Mondo di Snowboard park & pipe riserva soddisfazioni per l’Italia: nelle qualificazioni del big air svoltesi nel pomeriggio italiano a Quebec City, in Canada, gli azzurri Emil Zulian e Nicola Liviero sono passati alla finale che si disputerà nella notte italiana tra sabato e domenica. Non ce l’ha fatta invece Nicola Dioli. Gli azzurri Emil Zulian e Nicola Liviero hanno piazzato dei ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA domenica 18 marzo : l'Italia vince la Coppa del Mondo nello Snowboardcross a squadre! Trionfo nel PSL : OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Sport Invernali , domenica 18 marzo, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara per gara, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.30. ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA domenica 18 marzo : l’Italia vince la Coppa del Mondo nello Snowboardcross a squadre! Trionfo nel PSL : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (domenica 18 marzo). Sarà la giornata conclusiva per molte discipline: si concludono le Coppe del Mondo di sci alpino e di sci di fondo, ultimi atti anche per la combinata nordica. Spazio anche al biathlon con la staffetta maschile e l’inseguimento femminile a Oslo, chiusura anche per lo snowboard con la prova a squadre. L’italia è affamata e vuole altri podi: occhio al ...

Snowboardcross : Brutto/Belinghieri seconde a Veysonnaz nella prova a squadre. Coppa del Mondo per Perathoner/Visintin! : Si chiude in trionfo una stagione meravigliosa per l’Italia dello Snowboardcross: in quest’ultima giornata di gare si sono disputate le prove a squadre in quel di Veysonnaz, Svizzera. Il dt Cesare Pisoni può esultare ancora per i trionfi dei propri atleti: un podio ed una sfera di cristallo. nella gara femminile l’insolita coppia Raffaella Brutto/Sofia Belinghieri va a prendersi una splendida seconda piazza, al termine di una ...

Snowboard - Coppa del Mondo Winterberg 2018 : l’Italia vince anche il PSL misto con Ochner-Fischnaller : L’annata in corso dello Snowboard italiano dovrebbe non finire mai. Oggi, a Winterberg, è arrivato l’ennesimo trionfo in Coppa del Mondo grazie al successo di Nadya Ochner e Roland Fischnaller nel PSL misto, specialità che potrebbe entrare a far parte del programma olimpico a Pechino 2022. Fischnaller, vincitore della gara individuale di ieri e della Coppa di specialità proprio in PSL, ha recuperato in finale ben 1″2 ad Andreas ...

Snowboard - Roland Fischnaller : “La Coppa del Mondo più bella - una per ogni figlio. A 38 anni ancora competitivo” : Roland Fischnaller ha conquistato la Coppa del Mondo di PSL, disciplina di Snowboard. L’azzurro ha alzato al cielo la terza Sfera di Cristallo della sua memorabile carriera grazie al successo ottenuto a Winterberg. Queste le dichiarazioni rilasciate dal nostro veterano al microfono della Fis: “Questa è la Coppa più bella perché ero indietro tanti punti ma sono riuscito a recuperare usando bene il cervello. Sono contentissimo, volevo ...

Snowboard - Fischnaller vince il parallelo di Winterberg e la coppa di specialità : Roland Fischnaller ha trionfato nello slalom parallelo sulla pista tedesca di Winterberg, conquistando il secondo sigillo dell'anno e la terza coppa del mondo di specialità in carriera, dopo quelle ...

Snowboard - colpo doppio di Roland Fischnaller! Trionfa a Winterberg e vince la Coppa del Mondo di PSL! : Roland Fischnaller realizza un’altra delle sue straordinarie imprese e conquista per la terza volta in carriera la Coppa del Mondo di PSL (dopo quelle del 2013 e 2016). Il 37enne di Bressanone ha Trionfato nella terza ed ultima tappa di Winterberg, riuscendo così a superare nella classifica di specialità il russo Dmitry Loginov e andando a conquistare la Sfera di Cristallo. Fischnaller aveva dimostrato fin dall’inizio la sua grande forma, ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Veysonnaz 2018 : avanti tutti gli azzurri nelle qualifiche - Moioli in testa : Ultima prova per la Coppa del Mondo di Snowboardcross, con le sfere di cristallo già assegnate a Pierre Vaultier e Michela Moioli. In quel di Veysonnaz (Svizzera), sono andate in scena oggi le qualifiche: domani sarà la volta della gara che chiuderà la stagione. Molto bene i componenti della squadra azzurra. Al maschile gli statunitensi Nate Holland e Mick Dierdorff stampano i migliori crono. Terza piazza però per Emanuel Perathoner. avanti ...

Snowboardcross - Visintin e Perathoner trionfano a Mosca e vedono la coppa : È ancora grande Italia sulla pista di Mosca, dove sono state disputate le gare sprint a squadre valide per la coppa del Mondo di Snowboardcross. Il duetto italiano composto da Omar Visintin ed Emanuel Perathoner è salito sul gradino più alto del podio nella prova maschile, doppiando il successo ottenuto a Erzurum, in ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2018 : capolavoro azzurro a Mosca. Perathoner/Visintin in trionfo - l’Italia vince la Sfera di Cristallo! : Non poteva chiudersi meglio il weekend di Coppa del Mondo in quel di Mosca per quanto riguarda l’Italia dello Snowboardcross. Dopo il doppio podio di ieri nelle gare individuali, tra uomini e donne, con Michela Moioli che si è portata a casa la Sfera di Cristallo, oggi è arrivato il trionfo di Emanuel Perathoner ed Omar Visintin nella prova a squadre. Un vero e proprio capolavoro quello firmato dai due veterani della squadra azzurra. Prima ...

