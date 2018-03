Silvio Berlusconi | il retroscena proibito | ' Caro presidente | vaff***' | chi lo insulta in

Silvio Berlusconi - lo sfregio di Di Maio : 'Ti devi ritirare'. E Salvini... Un retroscena-terremoto : Perché Silvio Berlusconi non è mai stato così tanto vicino all'irrilevanza politica come oggi. Scavalcato da Matteo Salvini nel centrodestra e umiliato, perché di umiliazione si deve parlare, dal ...

Beppe Grillo insulta Silvio Berlusconi : 'Cercava della fica nel M5s - ma da noi quelle depilate...' : Beppe Grillo è tornato sul palco, a Roma, ufficialmente in veste di comico. Ma ci è tornato proprio nei giorni dell'elezione dei presidenti delle Camere: insomma, ogni sua parola ha un chiaro peso ...

Aldo Cazzullo attacca : 'Silvio Berlusconi e la scena penosa con Matteo Salvini a Palazzo Grazioli' : Una scena contro la quale si è scagliato Aldo Cazzullo nella sua cronaca sul sito del Corriere.it . Di seguito il commento, lapidario: 'penosa sceneggiata di B che prende sottobraccio Salvini sotto ...

Vittorio Feltri contro Silvio Berlusconi : 'Ha rifiutato Anna Maria Bernini? Ovvio - lei è brava' : Roberto Fico alla Camera ed Elisabetta Casellati al Senato. Chiusa la partita per i presidenti, insomma, con il centrodestra che riesce a non spaccarsi del tutto all'ultimo, anche se gli scenari ...

Matteo Salvini - l’uomo che ha rottamato Silvio Berlusconi : La mossa di Salvini ha rotto lo stallo sulle Presidenze di Camera e Senato e ha chiarito una volta di più chi comanda nel centrodestra.Continua a leggere

Matteo Salvini : 'Non voglio fregare Silvio Berlusconi - anzi gli ho evitato il trappolone' : 'Berlusconi? È stato l'unico che ho chiamato prima di prendere la decisione. Ora cominceranno a dirgli che noi vogliamo fregarlo, ma è esattamente il contrario'. Matteo Salvini annuncia così ai ...

Silvio Berlusconi : 'Matteo Salvini troppo ambizioso - si è montato la testa' : 'E' ambizioso, troppo ambizioso', e 'ora si è montato la testa'. Silvio Berlusconi ha sempre temuto Matteo Salvini, non si è mai fidato davvero di lui. E ora, quel voto per Anna Maria Bernini come ...

Matteo Salvini - la sfida in faccia a Silvio Berlusconi : 'Alla Camera la Lega vota un candidato del M5s' : Servirà una notte di miracoli per far ricucire Matteo Salvini e Silvio Berlusconi . La proposta di Anna Maria Bernini alla presidenza del Senato ha fatto esplodere il centrodestra. La forzista Bernini ...

Salta l'alleanza nel centrodestra. Scontro frontale tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi sul nome per la presidenza del Senato : È Saltato tutto. In tarda sera Silvio Berlusconi a Palazzo Grazioli, stremato e furioso. Circondato da tutto lo stato maggiore di Forza Italia pronuncia parole di fuoco verso Salvini: "Il centrodestra è morto. Morto. Si facciano il governo tra loro. Noi saremo all'opposizione". La mossa del leader leghista su Anna Maria Bernini è stata letta come un affronto totale: "È una dichiarazione di guerra, e guerra sia". Col ...

Silvio Berlusconi e Matteo Salvini - la bomba di Dagospia : la donna che può salvare il centrodestra - e Di Maio - : A tardissima sera, la bomba di Dagospia : c'è una donna che salverà l'alleanza tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi . Dopo 'l'atto ostile' del leghista che ha candidato alla presidenza del Senato ...

Silvio Berlusconi brucia Matteo Salvini : 'La Bernini verso il ritiro della candidatura al Senato' : bruciata Anna Maria Bernini . La senatrice di Forza Italia già nelle prossime ore, assicurano fonti azzurre, potrebbe rinunciare alla candidatura alla presidenza del Senato , proposta da Matteo ...

Silvio Berlusconi manda avanti Gianni Letta : incontra Luca Lotti prima del disastro Bernini : Più che un retroscena, è un indizio. Giovedì, più o meno 24 ore prima della spaccatura del centrodestra sul nome di Anna Maria Bernini per la presidenza del Senato, Gianni Letta plenipotenziario di ...

Umberto Bossi al vertice con Silvio Berlusconi : La Lega perde pezzi. Umberto Bossi è infatti presente a Palazzo Grazioli al vertice dello stato maggiore di Forza Italia

Silvio Berlusconi - il drammatico comunicato : 'Salvini - atto ostile'. La Bernini distrugge il centrodestra : 'Un atto di ostilità a freddo che rompe il centrodestra'. È durissima la nota ufficiale di Silvio Berlusconi che dice no alla candidatura da parte di Matteo Salvini e della Lega di Anna Maria Bernini ,...