Silvio Berlusconi | il pazzesco piano per la Casellati | prima al Quirinale | poi a Palazzo

Silvio Berlusconi e il retroscena : 'Anna Maria Bernini era la mia candidata' - la furia di Forza Italia : 'In fondo è sempre stata la mia candidata'. Sarebbe stata questa frase uscita dalla bocca di Silvio Berlusconi a far uscire dai gangheri Paolo Romani e Renato Brunetta . A Palazzo Grazioli si sta ...

Silvio Berlusconi - il retroscena proibito : 'Caro presidente - vaff***' - chi lo insulta in faccia dentro Forza Italia : Mattinata ad altissima tensione a Palazzo Grazioli. Tra i mille retroscena sul vertice tra Silvio Berlusconi e Forza Italia , il più succoso , e violento, è quello del Fatto quotidiano , che senza ...

Silvio Berlusconi - lo sfregio di Di Maio : 'Ti devi ritirare'. E Salvini... Un retroscena-terremoto : Perché Silvio Berlusconi non è mai stato così tanto vicino all'irrilevanza politica come oggi. Scavalcato da Matteo Salvini nel centrodestra e umiliato, perché di umiliazione si deve parlare, dal ...

Beppe Grillo insulta Silvio Berlusconi : 'Cercava della fica nel M5s - ma da noi quelle depilate...' : Beppe Grillo è tornato sul palco, a Roma, ufficialmente in veste di comico. Ma ci è tornato proprio nei giorni dell'elezione dei presidenti delle Camere: insomma, ogni sua parola ha un chiaro peso ...

Aldo Cazzullo attacca : 'Silvio Berlusconi e la scena penosa con Matteo Salvini a Palazzo Grazioli' : Una scena contro la quale si è scagliato Aldo Cazzullo nella sua cronaca sul sito del Corriere.it . Di seguito il commento, lapidario: 'penosa sceneggiata di B che prende sottobraccio Salvini sotto ...

Vittorio Feltri contro Silvio Berlusconi : 'Ha rifiutato Anna Maria Bernini? Ovvio - lei è brava' : Roberto Fico alla Camera ed Elisabetta Casellati al Senato. Chiusa la partita per i presidenti, insomma, con il centrodestra che riesce a non spaccarsi del tutto all'ultimo, anche se gli scenari ...

Matteo Salvini - l’uomo che ha rottamato Silvio Berlusconi : La mossa di Salvini ha rotto lo stallo sulle Presidenze di Camera e Senato e ha chiarito una volta di più chi comanda nel centrodestra.Continua a leggere

Matteo Salvini : 'Non voglio fregare Silvio Berlusconi - anzi gli ho evitato il trappolone' : 'Berlusconi? È stato l'unico che ho chiamato prima di prendere la decisione. Ora cominceranno a dirgli che noi vogliamo fregarlo, ma è esattamente il contrario'. Matteo Salvini annuncia così ai ...

Silvio Berlusconi : 'Matteo Salvini troppo ambizioso - si è montato la testa' : 'E' ambizioso, troppo ambizioso', e 'ora si è montato la testa'. Silvio Berlusconi ha sempre temuto Matteo Salvini, non si è mai fidato davvero di lui. E ora, quel voto per Anna Maria Bernini come ...

Matteo Salvini - la sfida in faccia a Silvio Berlusconi : 'Alla Camera la Lega vota un candidato del M5s' : Servirà una notte di miracoli per far ricucire Matteo Salvini e Silvio Berlusconi . La proposta di Anna Maria Bernini alla presidenza del Senato ha fatto esplodere il centrodestra. La forzista Bernini ...

Salta l'alleanza nel centrodestra. Scontro frontale tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi sul nome per la presidenza del Senato : È Saltato tutto. In tarda sera Silvio Berlusconi a Palazzo Grazioli, stremato e furioso. Circondato da tutto lo stato maggiore di Forza Italia pronuncia parole di fuoco verso Salvini: "Il centrodestra è morto. Morto. Si facciano il governo tra loro. Noi saremo all'opposizione". La mossa del leader leghista su Anna Maria Bernini è stata letta come un affronto totale: "È una dichiarazione di guerra, e guerra sia". Col ...

Silvio Berlusconi e Matteo Salvini - la bomba di Dagospia : la donna che può salvare il centrodestra - e Di Maio - : A tardissima sera, la bomba di Dagospia : c'è una donna che salverà l'alleanza tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi . Dopo 'l'atto ostile' del leghista che ha candidato alla presidenza del Senato ...

Silvio Berlusconi brucia Matteo Salvini : 'La Bernini verso il ritiro della candidatura al Senato' : bruciata Anna Maria Bernini . La senatrice di Forza Italia già nelle prossime ore, assicurano fonti azzurre, potrebbe rinunciare alla candidatura alla presidenza del Senato , proposta da Matteo ...

Silvio Berlusconi manda avanti Gianni Letta : incontra Luca Lotti prima del disastro Bernini : Più che un retroscena, è un indizio. Giovedì, più o meno 24 ore prima della spaccatura del centrodestra sul nome di Anna Maria Bernini per la presidenza del Senato, Gianni Letta plenipotenziario di ...