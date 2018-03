: Inferno in Siberia, almeno 37 morti nell'incendio di un centro commerciale [news aggiornata alle 22:58] - repubblica : Inferno in Siberia, almeno 37 morti nell'incendio di un centro commerciale [news aggiornata alle 22:58] - GiostraGiacomo : Inferno in Siberia, almeno 37 morti nell'incendio di un centro commerciale - La Repubblica - SerinoSerena : RT @repubblica: Inferno in Siberia, almeno 37 morti nell'incendio di un centro commerciale [news aggiornata alle 22:58] -

Almeno 37 persone sono morte in un incendio scoppiato in un centro commerciale a Kemerovo, città industriale nella regione russa della. Ustionate almeno 43 persone. Mancano all'appello 67 persone, molti bambini. L'allarme non è scattato e le persone si sono rese conto delle fiamme quando era tardi. Il rogo è partito da una sala cinematografica, per poi diffondersi al resto della struttura.Bruciato anche lo zoo con 200 animali. Dai video si vedono persone che si buttano dalle finestre per cercare di salvarsi.(Di domenica 25 marzo 2018)