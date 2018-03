Settimana Santa | ecco il suo profondo significato religioso

Pasqua - Coldiretti : “Nella Settimana Santa 400 milioni di uova a tavola” : Sode per la colazione, dipinte a mano per abbellire le case e le tavole apparecchiate o consumate in ricette tradizionali o in prodotti artigianali e industriali saranno circa 400 milioni le uova “ruspanti” consumate durante la Settimana Santa. E’ quanto stima la Coldiretti, in occasione dell’inizio della Settimana Santa che si conclude con la Pasqua, nel sottolineare che si tratta di un numero superiore di circa dieci volte a quelle ...

Pasqua : Palermo - al via domani celebrazioni Settimana Santa : Palermo, 24 mar. (AdnKronos) - Al via domani a Palermo le celebrazioni della Settimana Santa 2018 con il Solenne pontificale e la benedizione delle Palme alle ore 11. Anche in tutte le altre parrocchie dell’Arcidiocesi si svolgeranno i riti con le processioni che partiranno da un luogo attiguo le ch

Bassetti - sobrietà per Settimana Santa : ANSA, - PERUGIA, 23 MAR - Giovani, anziani e lavoratori saranno protagonisti della Lavanda dei piedi del giovedì santo da parte del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e vescovo di ...

Settimanale chi * RIVELATA PER LA PRIMA VOLTA LA STATUA IN 3D CHE RICREA IL CORPO CHE ERA STATO AVVOLTO NELLA SANTA SINDONE - foto - - : «E ormai anche la scienza è di questa opinione. Noi abbiamo studiato per anni usando le più sofisticate tecnologie in 3d l'immagine lasciata dal CORPO sul lenzuolo. E la STATUA ne è il risultato ...

La Settimana Santa a Canosa : riti - tradizioni - buon cibo ed archeologia : Sabato Santo , 31 Marzo , la Processione della Desolata , che muove dalla Chiesa dei Santi Francesco e Biagio , è un unicum canosino che vede la partecipazione di curiosi da tutto il mondo.Il ...

Diocesi : a Ragusa Ibla si lavora per la Settimana Santa : La Settimana Santa a Ibla è tra le eredità immateriali della Sicilia e rappresenta un evento storico importante. Il 23 marzo importante appuntamento

CUNEO/ In Duomo il concerto per la Settimana Santa con il "Ghedini" : Ritorna, come tutti gli anni, il tradizionale concerto della Settimana santa, offerto agli appassionati dal Conservatorio "Ghedini" di CUNEO. L'appuntamento è fissato per sabato 24 marzo, alle ore 21, ...

Santarcangelo : "Votes for Women!" - gli eventi del fine Settimana : ... 8 marzo, , come nelle scorse edizioni il cartellone di "Votes for women!" dà spazio a donne attivamente impegnate nell'arte, nella scienza e più in generale nella società, con un programma di eventi ...

La suggestione della Settimana Santa a Gallipoli - tra confraternite e simboli - : I riti pasquali, a Gallipoli , hanno un fascino indiscutibile ed ipnotico ed onorarli è una tradizione antica che, di anno in anno, è resa unica dall'instancabile lavoro delle confraternite cittadine. ...