Settimana del Rosadigitale | studenti progettano la stazione a misura di bambini

Weekend delle palme ed inizio Settimana con piogge al sud ma temperature in rialzo : Sguardo alla situazione Bentrovati amici come vediamo dal satellite un nuovo vortice di bassa pressione dall’atlantico(la perturbazione n°10 del mese) sta per andare ad interessare la Sardegna nel pomeriggio-sera e il meridione entro domani con rovesci e temporali diffusi. Sullo Ionio permangono i refoli della vecchia perturbazione che ha portato nevicate a bassa quota sulla […]

Gossip. La nascita di Leone Lucia e le altre storie della Settimana : Torna l’appuntamento del weekend con le storie più lette della settimana appena trascorsa. Dagli ultimi impegni di Kate Middleton prima della nascita del terzo royal baby, alla battaglia contro il cancro della madre di Tom Brady, dal viaggio umanitario di Victoria Beckham in Kenya, alle foto di famiglia di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, insieme per il compleanno del figlio Nathan. Tutto quello che, forse, avete perso. Chiara ...

F1 GP Australia 2018 - Lewis Hamilton : “E’ stato il miglior giro del fine Settimana. La Ferrari ha migliorato molto la potenza del motore” : 73esima pole in carriera, settimo sigillo in qualifica in Australia, Lewis Hamilton semplicemente devastante. 1’21″164 per l’alfiere della Mercedes e prima piazza conquistata nel primo time-attack del Mondiale 2018 di F1. Una prestazione di altissimo profilo del pilota e di grande potenza del motore della W09. “Non è stato semplice. Sono stato sorpreso dalla velocità nella Q1 della Ferrari: la loro potenza è sembrata ...

La Settimana prossima Apple dovrebbe presentare un nuovo modello di iPad - più economico : Diversi giornali che si occupano di tecnologia hanno scritto che nella prossima conferenza stampa, prevista per il 27 marzo, Apple presenterà un nuovo modello di iPad, il suo famoso tablet. Secondo le indiscrezioni di Bloomberg Apple dovrebbe presentare un modello di The post La settimana prossima Apple dovrebbe presentare un nuovo modello di iPad, più economico appeared first on Il Post.

Settimana Coppi e Bartali 2018 : Bauke Mollema vince la seconda tappa! Rosa secondo e nuovo leader della generale : Bauke Mollema ha dettato legge nella seconda tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2018, 130 chilometri da Riccione a Sogliano al Rubicone, caratterizzata da un arrivo piuttosto impegnativo. La fuga di giornata si è staccata all’undicesimo chilometro. A prendere vantaggio rispetto al resto del gruppo Brice Feillu (Fortuneo-Samsic), Patryk Stosz (CCC Sprandi Polkowice), Tyler Williams (Israel Academy), Marco Minnaard (Wanty ...

Charles Lazarus - fondatore di Toys ‘r’ us - morto una Settimana dopo il fallimento dell’azienda : Aveva 94 anni. La notizia del decesso è stata confermata dalla società che aveva creato nel 1948, diventando "il papà del business dei giocattoli". L'azienda ha annunciato la settimana scorsa la chiusura dei 735 negozi negli USA, con la conseguente perdita di 33mila posti di lavoro.Continua a leggere

Diretta/ Settimana Coppi Bartali 2018 - 2^ tappa streaming video e tv : Eenkhoorn leader della classifica : Diretta Settimana Coppi Bartali 2018: info streaming video e tv della 2^ tappa della corsa, da Riccione a Sogliano al Rubicone. Attenzione al circuito finale della frazione!.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 09:55:00 GMT)

Fifa 18 TOTW 27 : alla scoperta della Squadra della Settimana n°27! : Nuovo appuntamento con il Team of the Week di Fifa 18 Ultimate Team! Oggi alle 15 EA Sports ha annunciato la 27° “Squadra della Settimana” di questa edizione di Fifa. Tre i giocatori di Serie A selezionati per il TOTW 27: Mauro Icardi, autore di 4 reti nella vittoria per 5-0 dell’Inter sulla Sampdoria, a Marassi Josip Ilicic, […] L'articolo Fifa 18 TOTW 27: alla scoperta della Squadra della Settimana ...

Promozione - i risultati del turno infraSettimanale : Vico 1-1 Olimpia Casalnuovo-Vitulazio 1-0 Virtus Liburia-Virtus Goti 2-1 GIRONE B Mondo Sport-Vico Equense 3-7 Neapolis-S. Giuseppe 3-1 Orat. Don Guanella Scampia-Real Sant'Anastasia 3-0 a tavolino ...

Eccellenza Girone A - i risultati del turno infraSettimanale : NAPOLI - Nel turno infrasettimanale disputato ieri, la capolista Savoia cade sul campo del San Giorgio, ma la sconfitta resta comunque indolore visto che il primo tempo è blindato. Altrettanto, la ...

Fifa 18 TOTW 27 : alla scoperta della Squadra della Settimana n°27! : Nuovo appuntamento con il Team of the Week di Fifa 18 Ultimate Team! Oggi alle 15 EA Sports ha annunciato la 27° “Squadra della Settimana” di questa edizione di Fifa. Scopriamo insieme quali sono i giocatori selezionati per il TOTW 27 TOTW 27 Fifa 18: ecco la Squadra di oggi 21 marzo: Ecco il post con cui EA […] L'articolo Fifa 18 TOTW 27: alla scoperta della Squadra della Settimana n°27! proviene da I ...

In arrivo la carta delle aree di stoccaggio delle scorie nucleari. Calenda : "Entro la prossima Settimana" : È destinata a far discutere la mossa con cui il governo Gentiloni, in regime di prorogatio per il disbrigo degli affari correnti, vuole approvare entro la prossima settimana il decreto che indica le aree potenzialmente idonee a ospitare rifiuti nucleari. Lo ha detto chiaramente il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, parlando con i giornalisti a margine di un convegno del Gestore dei servizi energetici (Gse).Il decreto ...

Visite - incontri e cantieri aperti per la prima Settimana dell'Arte. "Siamo tutti apprendisti mecenati" : ... Marica Mercalli Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria e Fernanda Cecchini Assessore alla Cultura Regione Umbria Pier Luigi Sacco Professore di Economia della Cultura - ...

Previsioni FIFA 18 Ultimate Team - questa la Squadra della Settimana del 21 marzo? : Nuovo fine Settimana e nuovo appuntamento tutto dedicato a FIFA 18 Ultimate Team con quelle che sono le Previsioni per la possibile Squadra della Settimana. Immancabili come sempre le nuove carte In Form che omaggiano i giocatori più incisivi nei rispettivi campionati, le cui prestazioni hanno permesso alle proprie squadre di strappare punti decisivi nelle più disparate rincorse, che siano per il titolo o per un piazzamento utile in vista delle ...