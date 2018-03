Serie C | il Lecce ko | Catania e Trapani si fanno sotto Prosegue il duello fra Livorno e

Risultati Serie C Girone C - il Catania mette pressione al Lecce : che blitz del Catanzaro [FOTO] : 1/22 LaPresse ...

Video/ Lecce Andria (2-2) : highlights e gol della partita (Serie C 31^ giornata) : Video Lecce Andria (risultato finale 2-2): highlights e gol della partita valida nella 31^ giornata di Serie C. Pesante pareggio per i giallorossi che rimangono primi in classifica. (Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 10:20:00 GMT)

Serie C Girone C - impresa Andria contro il Lecce : tre punti d’oro per la Reggina : Si sono concluse le ultime partite del turno infrasettimanale del Girone C della Serie C, importanti indicazioni per le zone alte e basse. impresa da parte dell’Andria che in trasferta è riuscito a strappare un punto sul campo del Lecce, doppio vantaggio per la squadra di Liverani con Di Piazza e Mancosu, poi la rimonta ospite con Tiritiello e Taurino, si tratta di un punto che può risultare pesantissimo per la corsa salvezza. Il Lecce si ...

INVASIONE A CASERTA : amore da Serie A per il Lecce! I biglietti venduti : La notizia dell'apertura della trasferta a tesserati e non, arrivata subito dopo il pareggio del Catania a Bisceglie, ha letteralmente galvanizzato l'ambiente leccese. Dopo 6 anni in SERIE C, adesso il pubblico salentino spera di tornare nel calcio che conta e vede l'obiettivo promozione più vicino. Dopo aver battuto il Cosenza, il prossimo step per poter procedere nel cammino verso l'obiettivo della promozione diretta, è atteso stasera quando ...

Serie C - esulta il Lecce! Due belle notizie : flop del Catania e super sorpresa Video : Il Bisceglie si conferma bestia nera delle big del campionato di #Serie C. Dopo il pareggio ottenuto sul campo del Trapani, i pugliesi sono riusciti a bloccare sul pareggio anche i più quotati avversari del #Catania. Un Bisceglie che si è presentato molto aggressivo nel primo tempo, conquistando pure un rigore, poi sbagliato. Nel secondo tempo, Bisceglie più lento nella manovra e Catania che ne approfitta, passando in vamtaggio con Barisic. Il ...

Serie C Lecce - Sticchi Damiani : «Vittoria col Cosenza dedicata ai tifosi» : Lecce - Il presidente del Lecce , Saverio Sticchi Damiani , ha commentato con grande soddisfazione la vittoria della sua squadra sul Cosenza. " Un risultato importantissimo - ha spiegato ai microfoni ...

Video/ Cosenza Lecce - 0-1 - : highlights e gol della partita - Serie C 30giornata - : Video Cosenza Lecce , 0-1, : highlights e gol della partita valida nella 30giornata di Serie C. Giallorossi al successo grazie alla rete di Saraniti.

Ex portiere del Lecce in Serie A tra i 37 arrestati in un'operazione antimafia : Davide Petrachi è stato nella rosa giallorossa per 7 stagioni: in manette con i componenti di tre clan legati e alla Sacra corona unita. Traffico di droga e...

Mafia : arrestato il portiere del Lecce - ha militato anche in Serie A [NOME e DETTAGLI] : C’é anche un ex calciatore dell’u.s. Lecce, Davide Petrachi, tra le 37 persone arrestate nell’ambito dell’operazione anti droga dei carabinieri del comando provinciale di Lecce. Davide Petrachi, 32 anni, Leccese, é stato raggiunto da un provvedimento restrittivo ai domiciliari. E’ stato uno dei portieri della rosa del Lecce calcio per 7 stagioni, militando anche in Serie A, fino alla stagione 2014-2015 per poi ...

Serie C - GODURIA LECCE! A Cosenza scintille sugli spalti e arbitro contestato : Il Lecce vince una gara difficile, difficilissima. Contro il Cosenza, i giallorossi giocano in un vero e proprio pantano, un campo ai limiti della praticabilità. La vittoria permette alla squadra salentina di restare a più 7 sul Catania, mentre aumenta a più 9 il vantaggio sul Trapani, fermato sul pareggio dal Bisceglie nella gara di ieri. La vittoria del Lecce vale doppio perchè avviene su uno dei campi più difficili della Serie C e in un campo ...

Serie C Cosenza-Lecce - la decide Saraniti. Termina 0-1 : COSENZA - Il Lecce vince in casa del Cosenza : 1-0, decide la marcatura messa a segno da Saraniti nel corso della prima frazione di gioco. Con questo successo, il Lecce si porta a quota 63 punti, vale ...

Cosenza-Lecce 0-1 - colpo grosso per Liverani : promozione in Serie B sempre più vicina : colpo grosso da parte del Lecce che ha vinto sul campo del Cosenza, promozione sempre più vicina per la squadra di Liverani, su CalcioWeb ne parliamo ormai da mesi, la promozione si avvicina sempre di più. Il Catania prova a non mollare, per i siciliani successo contro la Reggina, l’obiettivo più importante per la squadra di Lucarelli sembrano essere i playoff. Nel posticipo blitz per il Lecce che decide l’incontro nei minuti finale, ...