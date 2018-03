Serie C Girone C | Virtus Francavilla-Juve Stabia sospesa | ecco il motivo

Serie C : risultati e classifica del Girone A : risultati e classifica della 32/a giornata, 13/a di ritorno, del Girone A del campionato di calcio di Serie C. Arezzo-Gavorrano 0-0, Cuneo-Pontedera 0-2, Monza-Pro Piacenza 2-0, Olbia-Alessandria 1-3, Piacenza-Giana Erminio 1-1, Pisa-Carrarese 0-2, Prato-Lucchese 0-1, Siena-Pistoiese 2-0, Viterbese-Livorno 1-3. Ha riposato: Arzachena. classifica: Livorno punti 60; Siena 58; Pisa 52; Viterbese 50; Alessandria e Carrarese 46; Monza 42; Giana ...

Serie A2 Old Wild West - La 26giornata nel girone Ovest : Serie A2 OLD Wild West 2017-2018 26giornata, undicesima di ritorno girone Ovest CALENDARIO 26giornata nel girone Ovest di Serie A2 Old Wild West, undicesima di ritorno, con due anticipi sabato 24 ...

Serie A2 Old Wild West - Tutto sulla 26giornata nel girone Est : Serie A2 OLD Wild West 2017-2018 26giornata, undicesima di ritorno girone Est CALENDARIO 26giornata nel girone Est di Serie A2 Old Wild West che vede un anticipo sabato sera alle 20.30 tra Bergamo e ...

Serie A2-M : Il Club Italia Crai chiude il girone salvezza contro Catania : Arbitri dell'incontro saranno Armandola e Mesiano, la diretta streaming, come di consueto, su Lega VolleyChannel. Classifica Pool C Materdominivolley.It Castellana Grotte , 23 P, 8 V, 3 S, , ...

Serie C Girone C - impresa Andria contro il Lecce : tre punti d’oro per la Reggina : Si sono concluse le ultime partite del turno infrasettimanale del Girone C della Serie C, importanti indicazioni per le zone alte e basse. impresa da parte dell’Andria che in trasferta è riuscito a strappare un punto sul campo del Lecce, doppio vantaggio per la squadra di Liverani con Di Piazza e Mancosu, poi la rimonta ospite con Tiritiello e Taurino, si tratta di un punto che può risultare pesantissimo per la corsa salvezza. Il Lecce si ...

Serie C girone C : una sentenza potrebbe 'cancellare' i playout Video : La data è quella dell'11 aprile quando la Corte Federale si pronuncera' nell'udienza-bis d'appello sul caso infinito della presunta combine di Catanzaro - Avellino, partita risalente al 5 maggio 2013 che sancì la promozione in Serie B degli irpini. La partita è finita sotto la lente d'ingrandimento nell'ambito dell'inchiesta Money Gate che aveva portato all'arresto dell'allora presidente del Catanzaro Giuseppe Cosentino. Secondo l'accusa le due ...

Serie C girone C : una sentenza potrebbe 'cancellare' i playout : La data è quella dell'11 aprile quando la Corte Federale si pronuncerà nell'udienza-bis d'appello sul "caso infinito" della presunta combine di Catanzaro - Avellino, partita risalente al 5 maggio 2013 che sancì la promozione in Serie B degli irpini. La partita è finita sotto la lente d'ingrandimento nell'ambito dell'inchiesta "Money Gate" che aveva portato all'arresto dell'allora presidente del Catanzaro Giuseppe Cosentino. Secondo l'accusa le ...

Video/ Vicenza-Sudtirol (0-1) : highlights e gol della partita (Serie C girone B - 30^giornata) : Video Vicenza-Sudtirol (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita di Serie C che si è conclusa con la vittoria di misura degli ospiti sui padroni di casa.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 12:40:00 GMT)

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata - diretta gol live score girone A (sabato 17 marzo) : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score del girone A. Sabato 17 marzo si gioca la trentesima giornata, ma tante squadre devono ancora recuperare delle partite(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 04:00:00 GMT)

Serie A2 Old Wild West - La preview della 25giornata nel girone Est : ... la proposta di Lega Nazionale Pallacanestro per seguire in diretta streaming il secondo campionato nazionale sul canale LNP TV, in collaborazione con la piattaforma digitale StreamAMG. Il servizio, ...