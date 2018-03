Serie B | Venezia-Cittadella ore 18 | probabili formazioni | dove vederla in tv

Basket - Serie A : Avellino-Milano da gustare. Pistoia senza Diawara contro Venezia : Dopo l'anticipo del sabato, con la vittoria di Brescia a Capo d'Orlando, il 23° turno del campionato di Serie A, che si chiuderà col posticipo Reggio Emilia-Cremona del 18 aprile , per venire incontro ...

Serie B - derby Venezia-Cittadella : per i bookie Inzaghi avanti a 2 - 30 : TORINO - Lagunari dati per favoriti nel derby tra il Vicenza e il Cittadella in programma domani pomeriggio, alle 18. Gli uomini di Pippo Inzaghi sono alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta dell'...

Basket - 23a giornata Serie A 2018 : big match Avellino-Milano - Venezia di scena a Pistoia : La 23a giornata del campionato italiano di Basket si apre domani sera con l’anticipo tra la Betaland Capo d’Orlando e la Germani Basket Brescia. I siciliani sono in crisi profonda e cercano punti vitali per provare ad allontanarsi almeno per una notte dall’ultimo posto in classifica alla pari con Pesaro; mentre i lombardi sono reduci dalla sconfitta casalinga contro Bologna e con una vittoria aggancerebbero Avellino in terza ...

Basket - Serie A : Venezia e Milano - è fuga. Reggio vola - Torino dov'è? : Le sconfitte di Avellino e Brescia, permettono la fuga a Venezia e Milano. Varese intanto completa il poker: è l'unica in Serie A ad aver battuto almeno una volta le attuali prime quattro della ...

Basket - Serie A : Venezia travolge Cantù. Bologna espugna Brescia : Dopo gli anticipi del sabato, con le vittorie di Milano e Reggio Emilia, si chiude oggi la 22ª giornata del campionato di Serie A, con Venezia che risponde all'Olimpia e vincendo in casa con Cantù, ...

Basket - 22a giornata Serie A 2018 : Venezia raggiunge Milano. Bologna sorprende Brescia - perde anche Avellino : C’è sempre più un duo in testa alla classifica della Serie A di Basket. Dopo la vittoria di Milano, nell’anticipo di ieri contro Trento, oggi Venezia ha risposto, liberandosi agevolmente di Cantù, 107-83, trascinata in un match mai in discussione dai 18 punti di Mitchell Watt e dai 14 di Hrvoje Peric. Reyer e Olimpia sono in fuga, perché alle loro spalle Avellino non ha retto il passo, battuta sul campo di Varese per 82-75. ...

DIRETTA / Venezia Cantù (risultato finale 107-83) : la Reyer demolisce i brianzoli! (basket Serie A1) : DIRETTA Venezia Cantù, risultato finale 107-83: con un grande secondo tempo la Reyer affonda i brianzoli e rimane prima in classifica in Serie A1, sempre agganciata all'Olimpia Milano(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 20:30:00 GMT)

Video/ Empoli Venezia (3-2) : highlights e gol della partita (Serie B 31^ giornata) : Video Empoli Venezia (3-2): highlights e gol della partita di Serie B per la 31^ giornata. Ci pensa Donnarumma a salvare i toscani tra le mura di casa.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 11:24:00 GMT)

Basket femminile - Serie A1 2018 : Venezia contro Ragusa per certificare il secondo posto. Torino vuole i playoff : Terzo turno del Round of Challenges della Serie A1 di Basket femminile. Mancano solo due partite al termine di questa seconda fase, prima dei playoff. Nonostante il ridotto numero di partecipanti (dieci), saranno sempre in otto ad accedere alla postseason, mentre le ultime due si giocheranno la retrocessione. La classifica è delineata, ma qualcosa da definire ancora c’è. In testa alla classifica c’è Schio, certa del primo posto, ma ...