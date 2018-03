Serie B | Parma-Foggia 3-1 | gli emiliani difendono la zona play off FOTO

Serie B - Parma-Foggia 3-1 : Calaiò-Siligardi e Ceravolo rispondono a Mazzeo : Il Parma ribalta il Foggia in 10 dal 14' del p.t. per l'espulsione del difensore Loiacono. Al Tardini la squadra di D'Aversa va sotto 1-0 , gol di Mazzeo, e rischia il raddoppio , Kragl su punizione ...

Serie B - Parma-Foggia ore 12.30 : formazioni ufficiali - dove vederla in tv : PARMA - Al Tardini è tutto pronto. Alle 12.30 palla al centro per il il lunch match di Serie B che mette di fronte Parma e Foggia . I padroni di casa cercano lo slancio per restare nella griglia ...

Probabili Formazioni Parma-Foggia - Serie B - 25-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Parma-Foggia, 32^ giornata di Serie B, partita che si disputerà il 25-03-2018 alle ore 12:30. Campionato di Serie B che non si ferma mai, nemmeno ora che in arrivo è la settimana Santa. Il 25-03-2018, alle ore 12:30, si disputerà la partita tra Parma-Foggia. Il Parma, squadra che non sta attraversando un buon momento di forma, per provare a raggiungere il proprio obbiettivo, deve sicuramente cambiare marcia e ...

Video/ Entella Parma (2-0) : highlights e gol della partita (Serie B 31^ giornata) : Video Entella Parma (2-0): highlights e gol della partita di Serie B per la 31^ giornata. I liguri vincono in casa grazie alla bella doppietta di La Mantia. (Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 11:20:00 GMT)

Probabili Formazioni Virtus Entella-Parma - Serie B - 17-03-2018 : Le Probabili Formazioni Virtus Entella-Parma, 31^ giornata di Serie B, 17-03-2018. 31^ giornata di Serie B che mette sulla strada del Parma una squadra molto ostile alla ricerca di punti salvezza. La Virtus Entella, che sta affrontando un momento molto complicato, si troverà di fronte in questa giornata una squadra in fiducia, che sta lottando anch’essa per un obbiettivo ben più prestigioso. I padroni di casa non vincono da ben ...

Video/ Pescara Parma (1-4) : highlights e gol della partita (Serie B 30^ giornata) : Video Pescara Parma (1-4): highlights e gol della partita di Serie B per la 30^ giornata. Che trionfo per la squadra dei ducali, ospiti all'Adriatico.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 10:26:00 GMT)

Serie B : il Palermo batte il Frosinone - vincono Venezia - Parma e Perugia : ROMA - Il Palermo ferma , 1-0, la corsa della capolista Frosinone e torna in corsa per i due posti che garantiscono la promozione diretta in A. Ringrazia anche il Cittadella che strappa un buon punto ,...

Serie B - 30a giornata : il Parma annienta 4-1 il Pescara : Gli uomini di D'Aversa s'impongono contro gli abruzzesi e si rilanciano in classifica. Il Cittadella agguanta l'1-1 con la Cremonese mentre Venezia , 1-0 all'Ascoli, e Perugia , 2-0 sul Foggia, ...

Serie B - corrono Venezia - Parma e Perugia : La Pro Vercelli sttrappa un punto a Bari con un gol nel recupero. Volano Venezia, Parma e Perugia mentre pareggiano Cremonese-Cittadella e Spezia-Ternana Risultati della 30/a giornata del campionato ...

Serie B - la Pro Vercelli rovina il sabato del Bari. Vincono Parma - Perugia e Venezia : Nel 30esimo turno del campionato cadetto il Bari si fa raggiungere in pieno recupero perdendo l'opportunità di agganciare al quarto posto il Palermo. Cittadella fermato a Cremona, mentre Parma, ...

Risultati Serie B / Classifica aggiornata - diretta gol e live score : Parma show - Bari beffato! (30^ giornata) : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, diretta gol e live score delle sfide in programma per la 30^ giornata del campionato cadetto (10-11-12 marzo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 17:00:00 GMT)

Risultati Serie B - 30^ giornata : beffa finale per il Bari - impresa Pro Vercelli - Parma da sogno in trasferta [FOTO] : 1/23 Settonce Roberto/LaPresse ...

PRONOSTICI Serie B / Quote e scommesse : il punto su Pescara Parma (30^ giornata) : PRONOSTICI SERIE B: Quote e scommesse per le partite della 30^ giornata. Ecco le nostre favorite e gli esiti più probabili per gli incontri in programma (10-11-12 marzo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 12:21:00 GMT)

Serie B - rinviata Brescia-Entella. Situazione critica a Parma e Vercelli : Dopo aver condizionato il turno infrasettimanale di Serie B, la neve rischia di essere grande protagonista anche in questo weekend. Martedì ben quattro le partite rinviate: Bari-Spezia, Cesena-Pro ...