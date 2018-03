Serie B Palermo | Tedino | «Sempre pronti a superare gli ostacoli»

Serie B : Empoli e Palermo insistono - rallenta il Frosinone : ROMA - L' Empoli allunga il passo in vetta alla classifica: passa , 0-1, a Pescara e porta a 5 punti il vantaggio sul Frosinone , bloccato sullo 0-0 a Terni. I ciociari ora sono braccati dal Palermo che,...

Probabili Formazioni Palermo-Carpi - Serie B - 25-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Palermo-Carpi , 32^ giornata di Serie B, che si disputerà il 25-03-2018 alle ore 15:00. Big match nella 32^ giornata di Serie B, quello che vedrà di fronte Palermo-Carpi , entrambe alla ricerca di una vittoria per provare ad ottenere il miglior piazzamento possibile in classifica. Il Palermo, dopo l’importante vittoria ottenuta ai danni del Frosinone, nella scorsa giornata è riuscito a portare a casa un solo ...

Serie B Pescara-Empoli - arbitra Piccinini. Palermo-Carpi : Ghersini : ROMA - Rese note le designazioni arbitra li in vista dell'undicesima giornata di campionato di ritorno del campionato di Serie B, in programma domenica 25 marzo, alle ore 15. Due anticipi del sabato: ...

Video/ Novara Palermo (2-2) : highlights e gol della partita ( Serie B 31^ giornata) : Video Novara Palermo (2-2) : highlights e gol della partita di Serie B per la 31^ giornata. Sciaudone trova il pareggio per i novaresi al primo minuto di recupero. (Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 10:56:00 GMT)

Risultati Serie B / Classifica aggiornata - diretta gol live score. Frena il Palermo! (31^ giornata) : Risultati Serie B: Classifica aggiornata , diretta gol live score delle partite che si giocano nella 31^ giornata. L'Empoli guida la Classifica con un punto sul Frosinone (e una gara in meno)(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 16:59:00 GMT)

Serie B - l'Empoli vola - frenano tutte le altre : pari per Frosinone - Palermo - Cittadella e Bari : l'Empoli scappa, tutte le altre frenano . È questa l'estrema sintesi della 31ª giornata del campionato di Serie B. I toscani allungano a +3 sui ciociari nonostante una partita in meno, mentre il ...

Serie B - pronostici della 31esima giornata : Palermo favorito a Novara Video : Venerdì 16 marzo si apre la 31^esima giornata [Video] del campionato di #Serie B, che vede l'Empoli in testa alla classifica, ma la squadra toscana deve fare i conti con gli avversari del Venezia. Il Palermo, invece, gioca contro il Novara ed è chiamato a vincere in trasferta, in quanto un successo esterno manca da molti mesi: ma la vittoria contro il Frosinone sembra aver ridato forza alla compagine guidata da Bruno Tedino. Il Frosinone, dal ...