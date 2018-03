Serie B | Empoli di misura e poker Palermo Il Frosinone rallenta ancora

Risultati LIVE Serie B 32esima giornata in tempo reale : l'Empoli atteso nella trasferta insidiosa di Pescara : Notizie sul tema LIVE Ternana-Frosinone, risultato e cronaca in tempo reale : le probabili formazioni Viareggio Cup, lancio di sassi e giocatore ferito in Empoli-Fiorentina Risultati Serie B 31esima ...

Probabili Formazioni Pescara-Empoli - Serie B - 25-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Pescara-Empoli , 32^ giornata di Serie B, che si disputerà sabato 25-03-2018 alle ore 15:00. Ci aspettiamo una partita molto divertente tra Pescara ed Empoli, visto il bisogno reciproco di fare punti in questa 32^ giornata di Serie B. Il Pescara, nonostante il cambio allenatore, non è ancora riuscito ad ingranare con la giusta marcia e, le tre sconfitte e i tre pareggi totalizzati nelle ultime sei partite ne sono ...

Serie B Pescara-Empoli - arbitra Piccinini. Palermo-Carpi : Ghersini : ROMA - Rese note le designazioni arbitra li in vista dell'undicesima giornata di campionato di ritorno del campionato di Serie B, in programma domenica 25 marzo, alle ore 15. Due anticipi del sabato: ...

Serie B : Piccinini dirige Pescara-Empoli : ANSA, - ROMA, 22 MAR - Questi gli arbitri che dirige ranno le gare valide per l'undicesima giornata di ritorno della Serie B in programma domenica 25 marzo alle ore 15.00. Bari-Brescia , sabato ore 20.

Serie B - Red Bull B-Best : Luperto dell'Empoli vince il contest della 31ª giornata : È anche per questo che i lettori lo hanno premiato, scegliendolo come vincitore della trentunesima giornata del Red Bull B-Best , il contest organizzato dalla Lega B e La Gazzetta dello Sport che ...

Serie B - l'Empoli vola a +6 sul 3° posto. Il Novara ferma il Palermo : ROMA - Pesante successo del l'Empoli che allunga in testa alla classifica portandosi a +6 sul terzo posto occupato dal Palermo , beffato nel recupero dal Novara . 0-0 per Frosinone e Bari, mentre il ...

Risultati Serie B - 31^ giornata : beffa nel finale per il Palermo - l’Empoli non sbaglia [FOTO] : 1/58 LaPresse ...

Serie B - l'Empoli vola - frenano tutte le altre : pari per Frosinone - Palermo - Cittadella e Bari : l'Empoli scappa, tutte le altre frenano . È questa l'estrema sintesi della 31ª giornata del campionato di Serie B. I toscani allungano a +3 sui ciociari nonostante una partita in meno, mentre il ...

Serie B : l'Empoli vince e va in fuga : 16.59 Empoli batte il Venezia e,approfittando del pari del Frosinone con la Salernitana,va in fuga . Pari Palermo a Novara. FOGGIA-CESENA (venerdì) 2-1 ASCOLI-TERNANA 2-1 BRESCIA-CREMONESE 1-1 CITTADELLA-BARI 0-0 EMPOLI-VENEZIA 3-2 FROSINONE-SALERNITANA 0-0 NOVARA-PALERMO 2-2 PERUGIA-SPEZIA 3-0 VIRTUS ENTELLA-PARMA 2-0 AVELLINO-PESCARA domenica ...

Serie B Il Frosinone è secondo - l'Empoli vola in vetta con una partita da recuperare : l'Empoli non ha mai perso una partita in questo girone di ritorno. Avendo battuto anche l' Entella poco fa, i toscani volano in vetta alla classifica, senza alcuna compagnia, con 54 punti. Il ...