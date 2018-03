Serie A ai raggi x | Juve | che precisione Sarri crea ma spreca Roma d' assalto

Casting per una fiction - un film - cortometraggi - una Serie TV per la Rai e altro Video : In questo articolo vi proponiamo la possibilita' di prendere parte a Casting e provini per tante diverse opportunita', tutte retribuite. Kiabi La Kiabi, noto marchio di abbigliamento, cerca testimonials di tutte le eta', da neonati ad anziani, per una vasta campagna pubblicitaria. Gli interessati devono candidarsi [Video] tramite il sito ufficiale inviando 2 fotografie in primo piano e a figura intera. Un grande film internazionale Per il film ...

Casting per una fiction - un film - cortometraggi - una Serie TV per la Rai e altro : In questo articolo vi proponiamo la possibilità di prendere parte a Casting e provini per tante diverse opportunità, tutte retribuite. Kiabi La Kiabi, noto marchio di abbigliamento, cerca testimonials di tutte le età, da neonati ad anziani, per una vasta campagna pubblicitaria. Gli interessati devono candidarsi tramite il sito ufficiale inviando 2 fotografie (in primo piano e a figura intera). Un grande film internazionale Per il film dal titolo ...

Serie A ai raggi X : Inter maratoneta; Juve più punti - ma corre meno del Napoli. Il nuovo Bonucci? Cordaz! : Tutti i numeri del campionato: l'Inter è la squadra che corre di più, nella Lazio ci sono i re degli assist, il Napoli non ha eguali nella classifica dei passaggi vincenti. E attenzione alle ...

Basket - 22a giornata Serie A 2018 : Venezia raggiunge Milano. Bologna sorprende Brescia - perde anche Avellino : C’è sempre più un duo in testa alla classifica della Serie A di Basket. Dopo la vittoria di Milano, nell’anticipo di ieri contro Trento, oggi Venezia ha risposto, liberandosi agevolmente di Cantù, 107-83, trascinata in un match mai in discussione dai 18 punti di Mitchell Watt e dai 14 di Hrvoje Peric. Reyer e Olimpia sono in fuga, perché alle loro spalle Avellino non ha retto il passo, battuta sul campo di Varese per 82-75. ...

I capigruppo M5s incontrano i vertici Pd. Gentiloni 'Per dare futuro al Paese servono Serietà e coraggio' : ROMA - Rimasto finora in silenzio, il premier Paolo Gentiloni interviene per la prima volta dopo il voto nel dibattito sul futuro governo. Mentre i capigruppo del M5s, Giulia Grillo e Danilo Toninelli,...

Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere : Immobile sempre irraggiungibile - ma Icardi… (28^ giornata) : Classifica marcatori Serie A: in testa rimane fermo il Capocannoniere Ciro Immobile, sempre a quota 23 reti anche alla vigilia della 28^ giornata. Occhio però al rientro di Icardi.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 03:24:00 GMT)

Basket - Serie A 2018 : Brescia doma Brindisi nel posticipo e raggiunge Avellino al terzo posto : La Leonessa Brescia si è rimessa in marcia dopo le due settimane di pausa dopo la finale di Coppa Italia persa contro Torino. La squadra lombarda ha battuto nel posticipo della 20a giornata l’Happy Casa Brindisi, con il punteggio di 74-60. Una vittoria solida per la Germani, che così raggiunge Avellino al terzo posto, a due punti dal duo di testa composto da Milano e Venezia. Eppure non è stata una vittoria agevole quella di Brescia, che ...

Serie A - il derby di Spalletti/ "Affronteremo il Milan con coraggio e cattiveria - Icardi dal primo minuto" : Alla vigilia del derby tra Milan e Inter il tecnico nerazzurro è intervenuto nella conferenza stampa pre-gara e assicura la presenza in campo di Mauro Icardi dal primo minuto.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 13:33:00 GMT)

RISULTATI Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol e live score : Benevento coraggio a San Siro con l'Inter : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, diretta gol e live score degli anticipi in programma oggi sabato 24 febbraio per la 26^ giornata di campionato(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 21:30:00 GMT)

Serie A - Maran : «Voglio un Chievo coraggioso e battagliero» : VERONA - Chievo-Genoa mette in palio punti pesantissimi per entrambe le squadre. In particolare sono i veronesi ad avere disperato bisogno di una vittoria, dopo aver perso 6 partite nelle ultime 7. "I ...

Serie A - Genoa. Perin : “Mi alleno per raggiungere la salvezza” : “Giochiamo per raccogliere punti”. Biraschi: “Chievo squadra solida”. Ottimismo moderato. L’entusiasmo per la vittoria contro la Lazio ha lasciato sensazioni di ottimismo in casa Genoa. La squadra di Ballardini ha superato una prova non indifferente guadagnando tre punti preziosissimi in chiave salvezza, ma ora, stando alle parole di Mattia Perin, non bisogna cadere nell’errore di credere che sia ...