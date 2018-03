Senza città né risorse | ma la sconfitta del Califfato non è ancora la fine dell’Isis

A Milano prove generali per una città Senza contanti : arriva la moneta digitale : Rendere Milano una città cashless, in cui abitanti e turisti possano pagare senza contanti, può diventare un sogno possibile. A questo obiettivo hanno lavorato giorno e notte per 26 ore no-stop i 70 partecipanti dell’hackathon “Cashless Milano Hack”. L’evento rientrava nell’ambito della Milano Digital Week svoltasi al Base di Milano e giunta oggi al termine. A vincere il premio di 8mila euro il progetto realizzato dal gruppo Coin Busters. Tre ...

"Meglio un Natale Senza luci che una città Senza Dialma" : "Abbiamo condiviso emozioni fortissime - conclude - portare in scena spettacoli completamente nostri era un po' come mettersi a nudo davanti a centinaia di persone. Abbiamo sempre lavorato in maniera ...

Beppe Grillo lancia il reddito di cittadinanza per nascita/ M5s "società Senza lavoro - al centro l'uomo" : Beppe Grillo lancia dal blog l'idea di un reddito di cittadinanza per nascita. Il fondatore del M5S supera la stessa proposta del programma pentastellato: "Al centro l'uomo, non i mercati"(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 17:22:00 GMT)

Olimpiadi - Chiamparino : "5Stelle inaffidabili e Senza considerazione per i cittadini " : ' Quanto accaduto è un segnale di inaffidabilità del Movimento 5 Stelle di fronte a scelte strategiche per il futuro della nostra comunità, e di scarsa considerazione per tutti i torinesi che vedono ...

Italo : accordo con Amaco per viaggi gratis in città CoSenza (2) : (AdnKronos) – L’alleanza tra Italo e Amaco nasce non solo dalla volontà di agevolare ulteriormente tutti i viaggiatori Italo, ma anche dall’esigenza di incentivare quanto più possibile l’uso dei mezzi pubblici a beneficio dell’ambiente, del traffico e della mobilità eco-sostenibile. Italo, infatti, il treno green, costruito per il 98% con materiali riciclabili e con una tecnologia all’avanguardia che riduce ...

Ecco la strategia del M5s per avere il reddito di cittadinanza - Senza inguaiare i conti pubblici : Sul Blog delle stelle , organo ufficiale del Movimento 5 stelle, Pasquale Tridico, indicato da Luigi Di Maio come ministro del Lavoro e del welfare del suo Governo, descrive quello che a tutti gli ...

Ius soli - la battaglia dei genitori di Ahmed : “Gravemente malato - Senza cittadinanza perde possibilità di curarsi” : Nel 1999 una giovane coppia dello Yemen raggiunge l’Italia per far operare il figlio neonato all’Ospedale Pediatrico Apuano di Massa. Diciannove anni dopo, i genitori affidatari temono che Ahmed, se non avrà la cittadinanza, possa perdere il diritto di farsi curare in Italia. Per questo, con il supporto del Comune di Massa, fanno appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Arrivato dallo Yemen a un anno di vita per curare una ...

CoSenza - i cittadini rischiano di pagare a Equitalia i debiti del sindaco di Forza Italia. Il suo legale : “Faremo appello” : Saranno i cosentini a pagare i debiti personali del sindaco Mario Occhiuto, esponente di Forza Italia, lo stesso partito che ha ricandidato suo fratello, Roberto, capolista nel listino alla Camera. debiti personali per un milione e 770 mila euro di tasse non pagate da Occhiuto e che Equitalia ha tentato invano di recuperare pignorando lo stipendio del primo cittadino di Cosenza. Per quattro anni, infatti, le comunicazioni di Equitalia non sono ...

Città Senza auto diesel? Roma potrebbe essere la prima a vietarle già dal 2024 : Una sentenza della corte federale di Lipsia per combattere l'inquinamento atmosferico cambia lo scenario in tema di omologazioni: i Comuni tedeschi potranno imporre il divieto alla circolazione dei veicoli diesel più...

«Vorrei ma non voto». Le speranze (politiche) degli italiani Senza cittadinanza : Il prossimo 4 marzo, quasi un milione di giovani italiani di seconda generazione non potranno esprimere il proprio voto. Sono i ragazzi e le ragazze senza cittadinanza: spesso arrivati in Italia da piccolissimi, conoscono perfettamente la lingua e la storia del Paese in cui sono diventati adulti, ma dove sono ancora considerati «stranieri». Come nel caso di Xavier, che vive a Como ed è tra i fondatori dell’associazione italiani senza ...