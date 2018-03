Senato | ha vinto Salvini | Berlusconi obbligato a cambiare candidatura

Senato - la giunta provvisoria dà l’ok a 23 subentri. Ma resta sub judice il seggio “fantasma” vinto dal M5s in Sicilia : Via libera a 23 Senatori subentranti, rimane sub judice il seggio “fantasma” della Sicilia. Sono le decisioni prese oggi dalla giunta provvisoria per le elezioni e le immunità di Palazzo Madama, visto che il Rosatellum non prevede più la possibilità di optare per i candidati presenti in più colllegi. A presiedere la giunta il decano Giacomo Caliendo di Forza Italia, che alla fine ha deciso di rinviare tutti i nodi alla giunta ...