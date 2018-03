Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio d’Australia

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Sebastian Vettel in testa dopo il GP Australia. Hamilton e Raikkonen inseguono : Sebastian Vettel è in testa alla Classifica del Mondiale piloti 2018 di Formula Uno. Il tedesco si è portato davanti a tutti grazie alla vittoria ottenuta nel GP di Australia 2018: una prova da urlo da parte di Seb che con la strategia del Cavallino Rampante è riuscito a sconfiggere Lewis Hamilton. Il Campione del Mondo lo insegue naturalmente anche in Classifica generale, attardato di sette punti. Di seguito la Classifica generale del Mondiale ...

F1 - ordine d’arrivo - risultato e classifica GP Australia 2018 : APOTEOSI FERRARI! Trionfa Sebastian Vettel - 3° Kimi Raikkonen! : Sebastian Vettel ha vinto il GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale F1. Il tedesco ha Trionfato sfruttando al meglio la strategia studiata a tavolino da una grandiosa Ferrari che è così riuscita a battere Lewis Hamilton. Il Campione del Mondo si è dovuto accontentare della seconda piazza davanti a Kimi Raikkonen: due Rosse sul podio al termine di una gara fantastica. Quarto Dani Ricciardo, quinto Fernando Alonso, solo sesto Max ...

LIVE F1 - GP Australia 2018 in DIRETTA : la gara in tempo reale. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen all’assalto di Lewis Hamilton : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP d’Australia 2018, primo appuntamento stagionale del Mondiale di F1. L’uomo da battere, neanche a dirlo, sarà il campione del mondo in carica Lewis Hamilton. Il fuoriclasse britannico ha dominato le qualifiche, rifilando 7 decimi al primo degli inseguitori con la sua Mercedes. La Ferrari, tuttavia, possiede le armi per provare a dar fastidio al quattro volte iridato. Fondamentale, se non ...

F1 - GP Australia 2018 : Sebastian Vettel domani può farcela? Voglia di rivincita e…chi la fa l’aspetti : domani alle ore 7.10 (italiane) il primo round del Mondiale 2018 di F1 prenderà finalmente il via. Dopo una lunga attesa, il Circus torna in scena e nell’Albert Park di Melbourne (Australia) i primi fuochi d’artificio già vi sono stati. L’attore principale del palcoscenico è stato Lewis Hamilton, il più atteso ed il più vincente degli ultimi tempi. A bordo dell’astronave W09, il britannico ha spadroneggiato quando ne ha ...

Formula 1 - Lewis Hamilton in pole umilia Sebastian Vettel : 'Quel giro veloce per toglierti il sorriso dalla faccia' : Il mondiale di Formula 1 riparte così come si era concluso: la Mercedes davanti a tutti e la Ferrari a inseguire. Il quattro volte campione del mondo Lewis Hamilton, infatti, con uno spettacolare ultimo giro ha conquistato la pole position nel Gran Premio d'Australia , tradizionale gara di apertura della stagione a Melbourne. Il fuoriclasse ...

VIDEO Lewis Hamilton risponde a Sebastian Vettel : “Nessun bottone magico. Aspettavo un buon giro per toglierti il sorriso dalla faccia!” : E’ un Lewis Hamilton in gran forma, non soltanto al volante della sua Mercedes, quello di questo primo weekend del Mondiale 2018 di F1. Il britannico, autore della pole del GP d’Australia (settimo centro a Melbourne, 73° in carriera), ci ha tenuto a sottolineare, nel corso della conferenza stampa in compagnia di Sebastian Vettel (terzo) e di Kimi Raikkonen (secondo), che la sua prestazione non fosse riconducibile al cosiddetto ...

F1 GP Australia 2018 - Sebastian Vettel positivo : “Ho commesso una sbavatura - ma in gara ce la giocheremo” : Sebastian Vettel scatterà dalla terza piazza sulla griglia di partenza del GP d’Australia 2018. Dopo aver realizzato il miglior tempo nel corso delle Q2, il tedesco, per sua stessa ammissione, non è stato perfetto nella sessione conclusiva: “All’ultimo giro ho commesso una piccola sbavatura alla curva 13 e ho perso qualcosa“. Il pilota della Ferrari resta comunque ottimista in vista della gara. Nel corso delle prove ...

F1 - griglia di partenza GP Australia 2018 : il risultato e la classifica delle qualifiche. Giro folle di Lewis Hamilton - Raikkonen in prima fila! 3° Sebastian Vettel : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale di Formula Uno. Il Campione del Mondo ha piazzato un Giro fenomenale a Melbourne e precede le due Ferrari: in prima fila scatterà Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel è terzo ad appena dieci millesimi dal compagno di squadra. Valtteri Bottas è andato a muro nei primi minuti del Q3 e dunque scatterà in decima posizione. In seconda fila anche Max ...

F1 - GP Australia 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Sebastian Vettel davanti a tutti! Colpo finale della Ferrari dopo un turno sul bagnato : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE prove libere 3 Sebastian Vettel davanti a tutti al termine delle prove libere 3 del GP di Australia, prima tappa del Mondiale F1. Il tedesco ha stampato il miglior tempo (1:26.067) al termine di un turno caratterizzato dall’asfalto bagnato. Soltanto negli ultimi cinque minuti è tornato a fare capolino il sole e la pista si è totalmente asciugata ...

F1 - Sebastian Vettel ribattezza la Ferrari : nasce Loria. Tutti i nomi delle monoposto del tedesco - da Julie a Gina : Dopo Eva, Margherita e Gina ecco Loria. Questo è il nome che Sebastian Vettel ha attribuito alla sua quarta Ferrari. Il tedesco ha rispettato la sua tradizione e ha così deciso questo nomignolo particolare sperando di “poter aggiungere una lettera a fine stagione e così tanti italiani chiameranno così le proprie figlie“. Seb si riferisce chiaramente alla “g” di Gloria, la gloria di un eventuale successo ...

F1 - Qualifiche GP Australia 2018 – Lewis Hamilton favorito per la pole position - Sebastian Vettel e la Ferrari ci provano! : La pole position del GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale F1, ha già un candidato in pectore: Lewis Hamilton. Questo è quello che ci hanno detto le prove libere, letteralmente dominate dal Campione del Mondo in carica che punta a scattare davanti a tutti per l’ennesima volta in carriera. Il britannico sempre essere a suo agio al volante della Mercedes che ha espresso un passo gara impressionante e che anche con le mescole più ...

Prove libere Formula 1 dall'Australia - Sebastian Vettel coccola la sua Ferrari : ... nel primo GP della stagione , gara in esclusiva alle 7.10 su Sky Sport F1 HD, canale 207, in quinta posizione con il tempo di 1:24.451, al comando il campione del mondo uscente il leader Lewis ...

F1 - GP Australia 2018 – Sebastian Vettel è fiducioso : “C’è da migliorare ma siamo vicini ed è una bella notizia” : Sebastian Vettel ha chiuso la prima giornata del GP d’Australia con il quinto tempo. “Il lavoro è stato un po’ noioso oggi, come ogni venerdì“, ha commentato ai microfono di Sky Sport. “Abbiamo provato a cambiare il bilanciamento perché non mi sentivo molto a mio agio. ma non c’è da preoccuparsi“. Vettel è quindi fiducioso. “Sembriamo vicini ed è una bella notizia, ma dobbiamo migliorare. Credo sia ...