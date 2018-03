Scossa di terremoto nelle Marche | nessun danno

Scossa di terremoto nelle Marche - epicentro in provincia di Macerata : I comuni più vicini all' epicentro sonoquelli di Muccia, Pievebovigliana, Fiordimonte, Serravalle diChienti e Monte Cavallo.

Terremoto - Scossa di magnitudo 3.0 nelle Marche : Terremoto , scossa di magnitudo 3.0 nelle Marche La scossa intorno alle 5:33 del mattino con epicentro a 2 chilometri da Pieve Torina, in provincia di Macerata, ad una profondità di 9 km. Ieri una scossa in Puglia Parole chiave: ...

Puglia - terremoto a largo di Ostuni/ Scossa M 3.9 - colpa delle trivellazioni nell'Adriatico? No - è una bufala : Puglia , terremoto a largo di Ostuni : la Scossa di magnitudo 3.9 sulla scala Richter si è vericata 31 minuti dopo la mezzanotte. Il web chiama in causa le trivelle ma...(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 16:17:00 GMT)

Puglia - trema la terra : forte Scossa di terremoto - subito i commenti su Facebook : Era passata da poco la mezzanotte, precisamene alle 00.31.56 ora italiana, quando una forte scossa di terremoto ha svegliato gli abitanti della Puglia . Con epicentro nel mar Adriatico il sisma si è diffuso in tutta la regione, particolarmente a Brindisi, Bari e nel Salento. Ecco i dettagli. Svegliati nel sonno dalla scossa Secondo i primi aggiornamenti dell'istituto nazionale di vulcanologia, la profondità dell'epicentro era situata a 27.3 km. ...

Terremoto Puglia - forte Scossa nella zona meno sismica d’Italia ma non significa che non possono esserci terremoti : il punto sulla sismicità della Regione : 1/13 ...

Terremoto - Scossa 3.9 in Puglia con epicentro al largo di Ostuni - : Poco dopo la mezzanotte la terra ha tremato in molte località della costa ma non sono stati registrati fino ad ora danni a cose e persone