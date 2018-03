Scoperta casa a luci rosse | napoletana nei guai

Venezia - cadavere mummificato in casa : morto da 7 anni/ Scoperta casuale : era segnalato furto in appartamento : Venezia, cadavere mummificato in casa: morto da 7 anni. Scoperta casuale: era stato segnalato furto in appartamento. Le ultime notizie sulla macabra Scoperta(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 21:23:00 GMT)

“Quello che ha fatto sul suo corpo è indegno”. Laura muore a 20 anni. Una giovane madre scomparsa da casa - poi la ricerca e la macabra Scoperta : “Ecco come l’abbiamo ritrovata…” : Una tragedia assurda quella accaduta a Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa. Laura Petrolito, una giovane mamma di 20 anni, è stata ritrovata all’interno di un pozzo artesiano sulle colline che sovrastano la città siciliana. La donna era scomparsa lo scorso sabato, a denunciare la sparizione era stato il padre, che non era riuscito a mettersi in contatto con la figlia e neanche con il compagno. Secondo la prima ricostruzione ...

Trapani - Scoperta casa di riposo delle torture : “Anziani picchiati e umiliati” : La Guardia di Finanza di Trapani ha arrestato una coppia di coniugi che gestivano una casa di riposo lager per anziani. Nelle immagini si vedono violenze di natura verbale, psicologica e fisica ai danni degli ospiti, spesso anche sedati di notte con medicinali somministrati senza prescrizione medica.Continua a leggere

Scoperta a Trapani la casa di riposo delle torture - LaPresse - : La Guardia di Finanza ha arrestato due coniugi che gestivano una casa di riposo per anziani abusiva nella propria abitazione di Paceco, in provincia di Trapani. Guadagnavano 1.000 euro al mese, non ...

“Ci dispiace - il suo telefono è bloccato per 80 anni”. L’incubo di ognuno - in epoca social : torna a casa - accende l’iPhone e fa un’assurda Scoperta. Il motivo? Cosa le era successo (e come evitarlo) : Viviamo in un’epoca, inutile negarlo, in cui il telefonino è diventato un elemento sempre più imprescindibile delle nostre vite. Un modo per restare costantemente in contatto con le persone alle quali vogliamo bene, un mezzo per rimanere connessi con il resto del mondo, informarci e dire la nostra. Ma anche un prezioso strumento di lavoro senza il quale alcune professioni non potrebbero nemmeno più esistere. Immaginate allora il ...

“Cosa abbiamo trovato a casa”. Strage familiare a Latina - la Scoperta choc dei carabinieri. Luca Capasso ha deciso di lasciarle in bella vista dopo aver ucciso le figlie : La Strage di famiglia a Latina ha scioccato l’opinione pubblica italiana. A seguito di una lite con la moglie, che aveva chiesto il divorzio, il carabiniere Luigi Capasso mercoledì 27 febbraio ha ucciso le figlie e sparato alla moglie ferendola gravemente. Secondo gli inquirenti il gesto del militare non è stato dato da uno scatto d’ora. Capasso aveva organizzato tutto e quando i carabinieri sono entrati nell’appartamento di Cisterna di ...

Un enorme topo vivo nel sacchetto delle prugne comprate al supermercato : Scoperta choc per la casalinga : Un enorme topo vivo nel sacchetto delle prugne comprate al supermercato: scoperta choc per la casalinga Salma Riaz, 32enne inglese, aveva comprato quelle prugne tre giorni prima. La donna non si spiega come in tutto questo tempo il ratto non si sia mosso all’interno del sacchetto. La catena Aldi assicura che l’incidente sarebbe assolutamente isolato.Continua […] L'articolo Un enorme topo vivo nel sacchetto delle prugne comprate ...

“L’ho trovato morto a in casa”. La fidanzata fa la drammatica Scoperta. Aveva solo 45 anni : poco prima di togliersi la vita aveva scritto un biglietto per spiegare le sue ragioni. Il motivo? Davvero assurdo : È una pratica piuttosto diffusa oggigiorno in quasi tutti i paese occidentali, parliamo della quasi totale scomparsa dei diritti dei lavoratori. Capita a volte, purtroppo, che questo porti le persone a vivere una vita indegna e insopportabile, scatenando pensieri e reazioni estreme, come quella di Marc Yeoman, un lavoratore inglese di 45 anni della B&Q, società che produce mobili e complementi d’arredo, il quale si è suicidato ...

“Ma cosa c’è sotto quelle piante?”. Una Scoperta horror nel giardino di casa : sotto il prato - lontano dagli occhi di tutti - si nascondeva qualcosa di agghiacciante. Un caso che ha scioccato il mondo : Una persona che tutti avevano sempre descritto come gentile, affabile, il sorriso sempre stampato in volto e una grande dedizione verso la propria professione, che gli aveva permesso di farsi conoscere presso la comunità locale. Lui, giardiniere, era infatti specializzato nell’allestimento e nella cura di piante e fiori, spesso al servizio di clienti ricchi pronti a spendere qualsiasi cifra pur di vedere il verde di fronte le loro ...