Scompare a 62 anni il presidente di una squadra versiliese

Studente di 19 anni Scompare mentre è in gita con i compagni : trovato morto in un parco : Tragico epilogo per la scomparsa di Mark Dombroski, 19enne matricola alla Saint Joseph's University di Philadelphia, Stati Uniti, scomparso domenica scorsa mentre era in gita con i suoi compagni alle Bermuda: è stato trovato cadavere nei pressi di un parco nazionale. Giallo sulle cause, si attendono i risultati dell'autopsia.

Giovanni va a Nizza per cercare lavoro - ma Scompare nel nulla : appello su social e denuncia : Giovanni Antonio Cherchi, ragazzo sardo di 22 anni, è scomparso da oltre due settimane: l'ultima volta che i suoi familiari l'hanno sentito si trovava a Nizza.

morto Gillo Dorfles - il critico d'arte Scompare a 107 anni - : Teorico d'arte, pittore e filosofo era nato a Trieste il 12 aprile del 1910. Si è spento nella sua casa di Milano

Scompare a 16 anni - le ultime immagini a "Chi l'ha Visto?" : "L'uomo nel video si faccia avanti" : Marco è scomprso a 16 anni e i familiari escludono che si tratti di un allontanamento volontario. L'adolescente, che i conoscenti descrivono come molto maturo per la sua età,...

Riva del Garda : Marco - 16 anni - esce da scuola e Scompare nel nulla : Riva del Garda: Da venerdì pomeriggio non si hanno più notizie di Marco Boni, sedicenne di Tione (provincia di Trento). Il ragazzo, che frequenta il liceo Maffei a Riva del Garda, al termine delle lezioni, aveva intenzione di andare o in palestra o a fare una passeggiata lungo il sentiero della Pinza, sulla Rocchetta, la vicina montagna. Poi sarebbe dovuto rincasare con la mamma. Ma non si è mai presentato all'appuntamento. Non vedendolo ...

Addio a Mark Salling - l'attore di «Glee» Scompare a 35 anni : C'era un tempo in cui Mark Salling aveva tutto quello che un ragazzo di vent'anni potesse desiderare. Una bel lavoro, una bella rendita e una bella casa. Fortune che era riuscito a costruire mattoncino dopo mattoncino grazie a Noah Puckerman, il personaggio che aveva interpretato in Glee per sette anni e che oggi, alla notizia della sua morte a soli 35 anni, i fan piangono come un amico fraterno. La notizia della sua scomparsa fa ...