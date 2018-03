Scherma | Grand Prix Budapest 2018 | Mara Navarria in trionfo! Giulia Rizzi sfiora il podio

oasport

(Di domenica 25 marzo 2018) Straordinario trionfo dineldi. Per la spadista friulana è il secondo successo in questa stagione, dopo quella all’esordio a Tallinn. Una vittoria arrivata in finale contro la cinese Lin Sheng per 5-4 al termine di un ultimo atto molto combattuto e dove ha vinto soprattutto l’attesa e l’equilibrio tra le due atlete. L’azzurra è stata brava a recuperare una stoccata di svantaggio e poi a mettere quella della vittoria nel minuto supplementare. In precedenzaaveva sconfitto in semifinale la francese Marie-Florence Candassamy sempre all’ultima stoccata con il punteggio di 14-13. Suloltre alla transalpina al terzo posto ci sale anche la polacca Ewa Nelip, sconfitta per 15-8 dalla cinese Lin. Italia che hato la doppietta sulnella prova femminile.è stata eliminata ai quarti di finale da ...