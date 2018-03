Sanità | ridurre gli sprechi moralizzando la scienza

ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 marzo 2018) Dopo il mio ultimo post, vorrei ritornare sull’articolo di Beppe Grillo suglie le inutilità in. La sua tesi di fondo, è: parte della crescita della spesa sanitaria non deriva direttamente dalla crescita dei bisogni di cura della gente ma da fattori esterni quali scelte cliniche inappropriate da parte dei medici, induzione dei consumi da parte delle industrie farmaceutiche, immissione sul mercato di farmaci che successivamente all’esame empirico si rivelano di scarsa efficacia terapeutica e tante altre cose. Questa tesi ci dice che il sistema pubblico se fosse bonificato dalle diseconomie sarebbe più che sostenibile; e poi che in nome della sostenibilità non c’è bisogno di privatizzare niente e che la privatizzazione oltre ad essere una grande scemenza sociale è solo una grande speculazione finanziaria. La privatizzazione della, per sua natura, è destinata ad ...