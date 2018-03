Samsung Galaxy S9 vs iPhone X | le cose che il gioiello coreano ha in più

Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus Aumentare volume Samsung : Il cellulare Android Samsung Galaxy S9 ha solo 15 livelli di volume. Come Aumentare i livelli di volume con una applicazione. Aumentare audio su Galaxy S9.

Batteria Samsung Galaxy S8 e S8 Plus a terra con Oreo? Problemi notifiche e due soluzioni : Il Samsung Galaxy S8 e S8 Plus con a bordo l'aggiornamento Oreo non sta certo brillando per durata della Batteria e pure facendo registrare Problemi per la comparsa/scomparsa delle notifiche WhatsApp o di altre app di messaggistica e social ma anche delle mail. Cerchiamo di fare un punto della situazione a rilascio ultimato del major update in Italia (l'ultimo passaggio è stato quello avvenuto in settimana per l'operatore Wind che ha finalmente ...

La novità del momento sui Samsung Galaxy S7 : gli sfondi dell’interno dei Galaxy S9 : Il Samsung Galaxy S7 è un dispositivo ancora molto in voga, che non si fatica poi tanto a rimodernare come meglio piace. La novità del momento afferente al mondo dei Samsung Galaxy riguarda senz'altro gli sfondi della componentistica interna dei Galaxy S9, gentilmente forniti da iFixit (come succede da un po' di anni con i vari nuovi modelli di iPhone). Si tratta sicuramente di wallpaper molto particolare, che o fanno impazzire gli ...

Samsung Pay è arrivato in Italia per tutti i Galaxy - : ... fornita da Samsung Pay, permetterà di semplificare e migliorare le operazioni di pagamento dei singoli consumatori e determinerà uno sviluppo della economia digitale utile al nostro paese per ...

Acquista un Galaxy Tab S3 o S2 e Samsung ti rimborsa 150 euro : Samsung ti rimborso di 100 e 150 euro se acquisti un Galaxy Tab S3 o S2 tramite bonifico. Ecco la promozione Follie di primavera fino al 22 Aprile 2018 Promozioni Samsung Galaxy Tab S3 e Galaxy Tab S2 di Aprile 2018 Nuova promozione di Samsung che con le Follie di primavera ti invia un rimborso […]

[OFFERTA] Samsung Galaxy S9 E S9 Plus Su Amazon A 701 E 779 Euro : Super offerta per comprare Galaxy S9 E S9 Plus al prezzo più basso di sempre. Dove comprare Galaxy S9 E S9 Plus scontato? Ecco l’offerta migliore per risparmiare sull’acquisto del nuovo Galaxy S9 E S9 Plus tramite Amazon Samsung Galaxy S9 E S9 Plus Amazon Offerta Grandi novità per tutti gli interessati all’acquisto dei nuovi Samsung Galaxy S9 E […]

Play Off Samsung Galaxy Volley Cup - Tutto pronto per gara-2 dei quarti di finale : GARA-3 Mercoledì 28 marzo, ore 20.30 , un match su Rai Sport + HD, gli altri su LVF TV, Igor Gorgonzola Novara Il Bisonte Firenze Savino Del Bene Scandicci myCicero Volley Pesaro Imoco Volley ...

Samsung ha svelato una nuova versione del Galaxy J7 Prime 2 : Dal sito indiano di Samsung arrivano le Prime informazioni su un inedito smartphone: si tratta di una versione aggiornata del Samsung Galaxy J7 Prime 2 L'articolo Samsung ha svelato una nuova versione del Galaxy J7 Prime 2 proviene da TuttoAndroid.

Samsung rimborsa fino a 150 euro sull’acquisto di un Galaxy Tab S3 o S2 : fino al 22 aprile coloro che acquisteranno un Samsung Galaxy Tab S3 o Galaxy Tab S2 riceveranno un rimborso di 150 euro nel primo caso e di 100 euro nel secondo L'articolo Samsung rimborsa fino a 150 euro sull’acquisto di un Galaxy Tab S3 o S2 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus : gravi problemi al touchscreen : Samsung sta indagando su alcune segnalazioni che stanno animando il forum di supporto ufficiale dell’azienda.Alcuni utenti stanno lamentando dei problemi al touchscreen che affligge il Galaxy S9 e S9 Plus.Nel dettaglio, alcune parti dello schermo sembrano essere insensibili all’input. Per esempio, mentre si digita una messaggio o del testo, alcune lettere non si possono selezionare, così come alcune zone del display non recepiscono ...

“Rivoltate” Samsung Galaxy S9/S9 Plus e usatelo come sfondo : Siete alla ricerca di un nuovo sfondo per il vostro Samsung Galaxy S9 o S9 Plus (e non solo)? Ecco ciò che potrebbe fare al caso vostro: wallpaper che mostrano la parte interna dei nuovi flagship della casa sud-coreana. L'articolo “Rivoltate” Samsung Galaxy S9/S9 Plus e usatelo come sfondo proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti in roll out per HTC U11 Life - Sony Xperia L2 - Lenovo Moto Z - NVIDIA SHIELD Tablet - Nokia 3 - Xiaomi Mi A1 - Samsung Galaxy A5 (2016) - A8 (2018) - S8 e S8 Plus : Anche oggi è tempo di Aggiornamenti per HTC U11 Life, Xiaomi Mi A1, Sony Xperia L2, Lenovo Moto Z, NVIDIA SHIELD Tablet, Nokia 3, Samsung Galaxy A5 (2016), A8 (2018), S8 e S8 Plus. Curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? L'articolo Aggiornamenti in roll out per HTC U11 Life, Sony Xperia L2, Lenovo Moto Z, NVIDIA SHIELD Tablet, Nokia 3, Xiaomi Mi A1, Samsung Galaxy A5 (2016), A8 (2018), S8 e S8 Plus proviene ...

Samsung Galaxy S9 Plus ha un costo di produzione superiore a S8 Plus di 43 dollari : Un teardown svela quali sono i prezzi dei materiali di Samsung Galaxy S9 Plus. Il rincaro sul prezzo di listino rispetto al Samsung Galaxy S8 Plus, sarebbe giustificato in parte da un costo di produzione maggiore quantificato in 43 dollari. Fra i materiali più costosi il display, lo Snapdragon 845, le memorie e tutto ciò che riguarda il comparto fotografico. L'articolo Samsung Galaxy S9 Plus ha un costo di produzione superiore a S8 Plus di 43 ...