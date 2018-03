Salvini | Premier sarà indicato dal centrodestra

Salvini : 'Prossimo premier non potrà che essere di centrodestra' : 'Nel rispetto di tutti, il prossimo premier non potrà che essere indicato dal centrodestra, la coalizione che ha preso più voti e che anche ieri ha dimostrato compattezza, intelligenza e rispetto ...

Salvini : "Il premier non può che essere di centrodestra" : Il leader della Lega non ha dubbi ed elenca i punti del programma: "Noi siamo pronti, voi ci siete?"

Di Maio- Salvini - Governo in salita/ Scontro Lega e M5s : “premier al centrodestra”. Ma Berlusconi ‘trama’.. : Luigi Di Maio, "Matteo Salvini mantiene la parola data": ora sfida M5s- Lega per il Governo , "ora parliamo con tutti, ma io sarò premier". Veto su Berlusconi e la risposta del Carroccio(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 15:27:00 GMT)

Salvini : 'Prossimo premier non potrà che essere di centrodestra' : 'Nel rispetto di tutti, il prossimo premier non potrà che essere indicato dal centrodestra, la coalizione che ha preso più voti e che anche ieri ha dimostrato compattezza, intelligenza e rispetto ...

Governo - Salvini insiste : “Il prossimo premier? Non potrà che essere del centrodestra. Via la legge Fornero” : Galvanizzato dal successo nella partita per l’elezione dei presidenti delle Camere, Matteo Salvini rilancia subito sul Governo: “Nel rispetto di tutti, il prossimo premier non potrà che essere indicato dal centrodestra“. Perché, spiega il leader della Lega, è “la coalizione che ha preso più voti e che anche ieri ha dimostrato compattezza, intelligenza e rispetto degli elettori”. Una mossa che pare quasi una risposta ...